Covid et canicule : "La France tient bon, les Français doivent tenir bon", martèle Olivier Véran

Alerte canicule. Alors que la vague de chaleur qui s'abat sur la France devrait durer jusqu'au milieu de la semaine prochaine , le ministre de la Santé Olivier Véran a appelé les Français à "tenir bon" face à l'épidémie de coronavirus dont les chiffres augmentent, en France et dans le monde.

"La France tient bon, les Français doivent tenir bon", a indiqué le ministre vendredi 7 août lors d'une visite d'un Ehpad à Thiviers, en Dordogne, en réponse à une question sur la difficulté, pour des entreprises notamment, de faire respecter les mesures sanitaires, port du masque en particulier, en pleine chaleur.

Selon Olivier Véran, "nous allons dépasser les 600.000 tests par semaine. Chaque semaine, nous réalisons 100.000 tests de plus que la semaine précédente. Mais cela ne suffit pas à expliquer pourquoi les chiffres augmentent". Selon un bilan hebdomadaire publié jeudi, le nombre de personnes diagnostiquées positives au nouveau coronavirus en France a augmenté de plus de 30% en une semaine, plus vite que l'augmentation du nombre de tests réalisés.

Pas de ventilateurs

Le ministre, qui avait fait le déplacement expressément dans un Ehpad pour évoquer la vague de chaleur "très importante" attendue, a rappelé les mesures à prendre en cas de fortes températures et de canicule, pour les personnes âgées comme les plus jeunes, "chercher la fraîcheur à tout prix", boire de l'eau, manger, "éviter toute activité intense" .

En revanche, il a précisé que l'utilisation des ventilateurs était proscrite "lorsqu'on est dans une pièce où il y a du monde". "Le ventilateur va brasser du virus et l'envoyer sur toutes les surfaces, et les masques ne protègent pas suffisamment", a détaillé le ministre, précisant néanmoins que ce conseil ne s'appliquait pas de la même façon dans des contextes familiaux où les personnes sont systématiquement en contact les unes avec les autres, et sur les lieux de travail accueillant des centaines de personnes.

Olivier Véran a également indiqué que la climatisation "ne posait pas de problème". Pour palier l'absence de ventilateurs, il a appelé à recourir aux brumisateurs, s'hydrater, et fermer volets et rideaux la journée afin de limiter la chaleur dans les pièces.

Il a rappelé l'ouverture d'un numéro vert (0800.06.66.66) que l'on peut joindre "pour avoir toutes les réponses aux questions qu'on peut se poser".

Manifestation CGT

Le ministre s'est ensuite rendu à Lanouaille, à une vingtaine de km, inaugurer une maison de santé. A son arrivée, une trentaine de manifestants derrière des barrières, la plupart arborant des drapeaux CGT, ont lancé à son arrivée : "Du fric, du fric pour la santé" et "Service publique laminé, hôpital public broyé".

Selon le secrétaire de l'union départementale Santé de Dordogne, Hafide Kerchaoui, "on est venu pour lui démontrer qu'on est mécontents de la gestion du système de santé aujourd'hui". "Les personnels ne sont pas contents du résultat (du Ségur de la santé), ce ne sont que des effets d'annonces", a-t-il dit.