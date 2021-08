Covid en Outre-mer : le gouvernement renforce ses aides économiques aux entreprises

La situation s'est dégradée ces derniers jours dans ces territoires.

Un patient atteint du Covid-19 pris en charge à l'hôpital de Fort-de-France en Martinique, le 30 juillet 2021. ( AFP / LIONEL CHAMOISEAU )

Alors qu'un confinement a été réinstauré en Martinique et à la Réunion et que la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy ont été placés en état d'urgence sanitaire, le gouvernement a indiqué qu'il allait adapter ses mesures d'aide économique dans ces Territoires d'outre-mer. La situation s'y est dégradée ces derniers jours, au point d'être qualifiée de "dramatique" par le Premier ministre.

Afin de tenir compte de la situation, "le gouvernement décide d'adapter en août les mesures d'aide économique d'urgence mises en place pour protéger les entreprises ultramarines des effets de la crise du Covid-19", stipule un communiqué publié dimanche. Les entreprises fermées administrativement plus de 21 jours par mois (contre 30 jours jusqu'à présent) et accusant plus de 20% de perte de chiffre d'affaires (CA) pourront ainsi bénéficier du fonds de solidarité "renforcé" (20% du chiffre d'affaires à hauteur de 200.000 euros).

Fonds de solidarité "renforcé" et activité partielle

En outre, les entreprises des secteurs dit "protégés" (tourisme, événementiel, culture, sports et loisirs, hôtellerie-restauration, transports... et les activités qui en dépendent), soumises à l'état d'urgence plus de 21 jours en août bénéficieront du fonds de solidarité "renforcé" dans les mêmes conditions que le mois de juin, c'est-à-dire à hauteur de 40% de leur perte de chiffre d'affaires (contre 20% dans les autres territoires) dans la limite de 20% du CA et de 200.000 euros. Elles pourront par ailleurs bénéficier de l'exonération de charge patronales et d'un régime plus favorable d'aide au paiement des charges sociales (20% au lieu des 15% actuels).

Pour les secteurs non protégés, les entreprises de moins de 50 salariés réalisant plus de 20% de perte de chiffre d'affaires soumises à un confinement de plus de huit jours mensuels bénéficieront d'une compensation de leur perte de chiffre d'affaires jusqu'à 1.500 euros.

L'activité partiell e sans reste à charge reste accessible aux entreprises fermées administrativement ou partiellement (couvre-feu) et à celles qui connaissent une perte de chiffres d'affaires supérieure à 60% "dès lors que leur territoire d'implantation connaît des mesures de restriction". Les autres entreprises peuvent bénéficier de l'activité partielle avec 15% de reste à charge grâce à l'activité partielle longue durée ou de 25% de reste à charge pour les secteurs protégés.