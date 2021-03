Une soignante s'occupe d'un patient atteint du Covid-19 dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital Amboise Paré, le 8 mars 2021 à Boulogne-Billancourt, en France ( AFP / ALAIN JOCARD )

Lourdes charges de travail, manque de ressources et stress professionnel poussent le personnel infirmier à l'"exode", alors qu'au moins 3.000 sont décédés du Covid, a alerté jeudi le Conseil International des Infirmières (CII).

Pour cette fédération basée à Genève, qui réunit plus de 130 associations nationales représentant plus de 27 millions d'infirmières et d'infirmiers dans le monde, l'effet Covid associé à la pénurie actuelle du nombre d'infirmières et les départs à la retraite menace l'avenir de la profession, soumise depuis un an à une énorme pression supplémentaire.

Le CII, qui recommande au personnel infirmier de se faire vacciner, a connaissance de 3.000 décès d'infirmières liés au Covid-19, mais le tribut payé par la profession à la pandémie est bien plus lourd que ne le montrent les statistiques officielles, estime-t-il dans un rapport publié un an après que la maladie a été qualifiée de pandémie par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Une soignante s'occupe d'un patient atteint du Covid-19 dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital Ronald Gazolla, le 5 mars 2021 à Rio de Janeiro, au Brésil ( AFP / ANDRE COELHO )

La présidente du CII, Annette Kennedy, s'est dit dans un communiqué "profondément préoccupée par l'état de la profession infirmière, par les traumatismes mentaux et physiques subis par les infirmières au cours de l'année écoulée et par les nombreuses personnes qui risquent de souffrir de stress post-traumatique".

"La pression subie par les infirmières est inacceptable et il n'est pas surprenant que tant de nos collègues affectées estiment ne plus pouvoir continuer à exercer des fonctions qu'elles apprécient", a-t-elle ajouté.

- "Pression intolérable" -

Le monde est entré dans la pandémie alors qu'existait déjà une pénurie d'environ six millions d'infirmières.

Une infirmière se prépare à prendre son service dans l'unité réservée aux patients atteints du coronavirus, le 2 mars 2021 à l'hôpital de Tembisa, en Afrique du Sud ( AFP / Guillem Sartorio )

Sans compter que les systèmes de santé étaient extrêmement mal préparés à l'urgence mondiale, de nombreux pays manquant de lits de soins intensifs, de respirateurs et d'autres technologies, tandis que les équipements de protection individuelle étaient eux aussi en nombre insuffisant.

La main-d'œuvre infirmière mondiale est par conséquent "sous une pression intolérable", à tel point que le nombre d'infirmiers et infirmières qui ont l'intention de quitter la profession a augmenté considérablement, relève le CII, qui met en garde contre un véritable "exode d'infirmières".

Une enquête du CII révèle ainsi que près d'une association nationale infirmière sur cinq interrogées dans 60 pays fait état d'une augmentation du personnel infirmier quittant la profession.

D'autres envisagent de prendre leur retraite après la pandémie.

Pour le directeur général du CII, ces nouvelles données montrent que la difficulté de retenir le personnel infirmier expérimenté de haut niveau - un effet de la pandémie qui était attendu à long terme par la profession - se manifeste déjà en ce moment même.

Une soignante dans l'unité de soins intensifs pour les patients atteints du coronavirus de l'hôpital Casal Palocco, près de Rome, en mars 2020 en Italie ( AFP / Alberto PIZZOLI )

"Un an plus tard, le personnel infirmier est au bord du précipice : l'effet Covid sur les soins infirmiers est bien réel, il constitue une menace imminente pour la sécurité et la solidité de nos systèmes de santé, une menace qui pourrait encore s'aggraver", a-t-il indiqué.

L'effet Covid associé à la pénurie actuelle de personnel infirmier et aux départs à la retraite d'ici à 2030 de quatre millions d'infirmières pourrait entraîner à terme, selon la fédération, une diminution de dix millions de personnels infirmiers, sur les 27 millions d'infirmières et d'infirmiers dans le monde.

Ces prévisions sombres devraient inciter, estime le CII, les gouvernements à investir dans les postes, la formation et le leadership des infirmières avant qu'il ne soit trop tard.

Un soignant devant l'hôpital Wyckoff de Brooklyn en avril 2020 à New York ( AFP / Bryan R. Smith )

La fédération appelle les gouvernements à ne pas seulement recruter du nouveau personnel mais à prendre des mesures pour éviter l'exode du personnel infirmier expérimenté, car il faut trois ou quatre ans pour former correctement un infirmier, et bien plus encore pour que le personnel acquière l'expérience nécessaire pour devenir des leaders dans leur domaine de compétence.

