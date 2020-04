Covid-19: Xavier Bertrand demande un "plan de sauvetage" pour la filière cheval

Le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand (ex-LR), a demandé au gouvernement "un plan de sauvetage complet" pour la filière cheval, frappée de plein fouet par le confinement lié au Covid-19.

"Je souhaite que les représentants de la filière équine" (65.000 emplois en France, un million de chevaux) soient "rapidement réunis afin d'établir un plan interministériel de sauvetage complet", a-t-il récemment écrit au Premier ministre Edouard Philippe dans un courrier dont l'AFP a obtenu copie mercredi.

"Agriculteurs par nature avec une vocation sportive, éducative et touristique, les établissements équestres relèvent de plusieurs ministères, ce qui les empêche de bénéficier des différents dispositifs mis en place par le gouvernement", indique l'ancien ministre, qui souligne que cette filière génère "plus de 11 milliards d'euros, allant du sport et loisirs aux courses sans oublier l'élevage".