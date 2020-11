Covid-19 : vers l'instauration d'un couvre-feu à Paris et en Île-de-France, en plus du confinement ?

Le porte-parole du gouvernement a annoncé la mise en place de cette mesure pour s'assurer que les limitations de déplacements instaurées soient bien respectées, une information démentie par Matignon.

Un restaurant de Montmartre fermé, le 23 octobre 2020. ( AFP / VALERY HACHE )

Un couvre-feu venant s'ajouter au confinement va-t-il être instauré à Paris et en Île-de-France ? Ce mardi 3 novembre, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a annoncé sur BFMTV et RMC qu' une telle mesure allait être mise en place afin de s'assurer que les mesures de limitation des déplacements soient bien respectées . Le ministre a ainsi expliqué que 100.000 contrôles avaient été effectués depuis le début du confinement en France, donnant lieu à 14.000 verbalisations. "Au regard de ces situations, nous allons réinstaurer un couvre-feu sur Paris et peut-être l'Île-de-France (...), à 21 heures je crois", a-t-il indiqué en précisant que le ministère de l'Intérieur détaillerait les conditions dans un arrêté à paraître "dans la journée".

Contacté par l'AFP, Matignon a démenti l'instauration d'une telle mesure . Un couvre-feu n'est "absolument pas décidé à ce stade", a affirmé Matignon. "Le préfet de police a évoqué cette mesure au regard de certaines situations observées en soirée à Paris", a précisé Matignon. Mais cette mesure, qui consisterait à "fixer une heure nocturne de fermeture des commerces autorisés à fonctionner", "va être concertée avec la municipalité parisienne par la préfecture mais n'est pas décidée à ce stade. Une décision sera prise dans les prochains jours", a-t-on ajouté de même source.

Le porte-parole du gouvernement avait également affirmé un peu plus tôt dans la matinée que "les préfets d'autres territoires pourront décider (d'un couvre-feu), s'ils jugent que la situation le nécessite". " Il faut prendre toutes les mesures pour lutter contre l'épidémie et protéger les Français ", a-t-il justifié. Evoquant les exemples de fêtes clandestines dans une arrière-cour à Paris ou dans un bar, il a souligné que "c'est insupportable pour beaucoup de Français qui respectent les règles de voir d'autres Français qui ne respectent pas les règles et d'avoir le sentiment qu'il y a une forme de laisser-faire".