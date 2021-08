Covid-19 : Valneva va mener "un essai de phase 3 complémentaire" pour son candidat vaccin

Le laboratoire franco-autrichien avait lancé en avril ses essais de phase 3, destinés à prouver l'efficacité réelle du vaccin avant une éventuelle mise sur le marché.

Le vaccin contre le Covid-19 de Valneva devrait finalement être disponible "au quatrième trimestre" 2021. Le laboratoire franco-autrichien va mener un nouvel essai pour s'assurer de son efficacité et de son absence de danger chez les plus âgés, a-t-il annoncé mercredi 11 août, repoussant ainsi légèrement le calendrier de sortie de son vaccin à virus désactivé, une technologie plus classique que celles des vaccins actuellement approuvés dans l'Union européenne, Pfizer-BioNTech et Moderna étant à ARN messager, AstraZeneca et Johnson & Johnson fonctionnant par vecteur viral.

"Valneva lance un essai de phase 3 complémentaire pour son candidat vaccin contre (le) Covid-19", a indiqué le groupe dans un communiqué. Le laboratoire avait lancé en avril ses essais de phase 3, destinés à prouver l'efficacité réelle du vaccin avant une éventuelle mise sur le marché. Cette étude, menée auprès de 4.000 personnes au Royaume-Uni en comparant l'efficacité de ce sérum avec celui d'AstraZeneca, ne s'annonce donc pas suffisamment concluante.

Le nouvel essai aura cette fois lieu en Nouvelle-Zélande, auprès de 150 personnes toutes âgées de plus de 56 ans. Il a "pour objectif la génération de données d'innocuité et d'immunogénicité supplémentaires dans ce groupe d'âge", explique Valneva, sans plus de précisions.

Le groupe, qui avait dit tabler sur une mise sur le marché au cours de l'automne, compte désormais sur une échéance au "quatrième trimestre".

Valneva a d'ores et déjà signé un contrat avec le Royaume-Uni pour livrer ce vaccin en cas d'essai positif. Il a en revanche interrompu ses négociations avec l'Union européenne, tout en restant ouvert à des discussions pays par pays.