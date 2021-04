Covid-19 : vaccination, écoles et lits de réanimation au cœur des critiques des oppositions

Le Premier ministre Jean Castex, véhément comme rarement depuis son arrivée à Matignon, a vivement défendu jeudi 1er avril les nouvelles restrictions contre la troisième vague de Covid-19, devant une Assemblée nationale houleuse où l'opposition a largement boycotté le vote final.

(illustration) ( AFP / THOMAS COEX )

La stratégie vaccinale du gouvernement et le nombre de places en réanimation ont été au cœur des critiques jeudi dans hémicycle de l'Assemblée, où des députés, y compris dans la majorité, ont plaidé pour vacciner plus rapidement les jeunes ou les enseignants.

Stratégie vaccinale

"Nous comptons sur vous (le gouvernement) pour accélérer la campagne de vaccination" et il "faut aussi s'interroger sur la stratégie vaccinale pour les jeunes" , a réclamé Olivier Becht, dans la majorité. Le président du groupe Agir Ensemble, qui a voté des "mesures nécessaires", a émis des "réserves" sur la "stratégie de freinage" du gouvernement, privilégiant un plan "d'éradication du virus comme en Asie". Il a souligné "les effets hautement préoccupants" du freinage, avec les "morts indirects de toutes les déprogrammations hospitalières".

Pourcentage de personnes vaccinées, par classe d'âge, au 29 mars. ( AFP / )

"Nous sommes à nouveau confinés car la vaccination est lente et chaotique" , a attaqué Damien Abad chez LR, premier groupe d'opposition à l'Assemblée. "Ce n'est plus un pari perdu, c'est une Bérézina sanitaire".

"Nous avons été contraints par les limites de la production mondiale de vaccins et les retards de laboratoires", mais "nous apprenons des erreurs et nous réagissons", a répondu Christophe Castaner, à la tête du groupe LREM. Désormais "on vaccine dans des centaines de lieux, partout en France" et "nous avons vacciné près de 8,5 millions de Français".

Mais "vous continuez à refuser le vaccin russe", a critiqué Jean-Luc Mélenchon (LFI), comme Marine Le Pen. La présidente du RN a dénoncé les "lubies idéologiques" et les "a priori absurdes" du gouvernement contre les vaccins russes ou chinois.

Lits de réanimation

C'est la "troisième fois" que le chiffre de "10.000 places" en réanimation "est annoncé", a affirmé Pascal Brindeau au centre droit (UDI). "Nous sommes à la troisième vague, et le chiffre de 10.000 lits de réanimation n'est toujours pas atteint", selon lui.

"Les lits apparaissent, disparaissent, reviennent, partent... (...) Vous vous moquez du monde!", a aussi lancé Jean-Luc Mélenchon au gouvernement.

Le président Macron propose "un effort de tous les soignants, alors que depuis un an ils sont à bout de souffle et n'ont eu en échange que droit à de belles paroles", juge le communiste André Chassaigne.

Dans la majorité, Christophe Castaner a mis en avant le Ségur de la santé et les "19 milliards d'euros d'engagements concrets pour 15.000 recrutements à l'hôpital, des nouveaux matériels et une augmentation des salaires sans précédents; on parle d'environ 200 euros par mois pour une infirmière". Il a critiqué les "effets de tribunes" et la "vacuité" des "critiques faciles".

Comme d'autres oppositions, Marine Le Pen (RN) a demandé un "moratoire sur la réduction des capacités hospitalières".

Fermeture des écoles

Jusqu'ici, "nous avons fait le choix, contrairement à d'autres pays, de maintenir les écoles ouvertes le plus longtemps possible", a insisté le patron des députés LREM. "Notre obsession restera la même: éviter absolument les décrochages, préserver cette égalité à laquelle nous tenons tant. En adaptant le calendrier scolaire, nous restons sur ce chemin d'équilibre", a-t-il estimé.

"Dans quatre semaines nous serons encore dans le pic, au moins dans un plateau" , a estimé Pascal Brindeau (UDI): "Et c'est à ce moment-là qu'il est prévu de rouvrir les écoles. Il aurait fallu prendre la décision plus tôt de fermer ou d'anticiper des vacances de manière territorialisée".

"Vous avez jusque-là laissé les écoles ouvertes. C'est ce qu'il fallait faire", mais "avez-vous suffisamment protégé nos enseignants ? Non", a critiqué de son côté le communiste André Chassaigne.

"Au début de l'année, vous avez annoncé un million de tests dans l'Éducation nationale pour le mois de janvier, personne n'en a vu la couleur", a fustigé la socialiste Valérie Rabault. "Proposez à tous les personnels éducatifs qui le souhaitent d'être vaccinés avant la reprise des cours en présentiel" , a-t-elle réclamé, alors qu'Emmanuel Macron a promis une stratégie spécifique pour des professions exposées comme enseignants et forces de l'ordre.

Dans la majorité, Patrick Mignola (MoDem) a insisté sur cette "priorisation" des vaccins, pour les "enseignants évidemment". Au-delà de l'école, il a plaidé pour des "primes" pour les personnels de "première ligne", "les plus exposés" dans la crise, sans préciser lesquels.