Covid-19 : une messe de Pâques sans précautions sanitaires provoque un tollé jusqu'au gouvernement

Le diocèse de Paris a fait part de sa "stupéfaction".

(illustration) ( AFP / ALAIN JOCARD )

Une enquête a été ouverte pour "mise en danger de la vie d'autrui" après une messe dans une église de la capitale pendant les célébrations pascales où ni les prêtres ni les fidèles ne portaient de masque ou ne respectaient la distanciation sociale, a indiqué le parquet de Paris, mardi 6 avril.

Cette messe en rite traditionnel a eu lieu samedi après-midi dans l'église Saint-Eugène-Sainte-Cécile, selon le Parisien qui a diffusé une vidéo de l'office qui aurait duré 4 heures, où l'on voit des prêtres, sans masque et très proches les uns des autres, donner l'ostie directement dans la bouche des fidèles. Dans l'église, les croyants, pour beaucoup visiblement âgés, sont serrés les uns aux autres. Sollicité par l'AFP, le parquet de Paris a indiqué avoir ouvert mardi une enquête "du chef de mise en danger de la vie d'autrui" et confié "les investigations à la Direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne (DSPAP)".

Consignes d'exemplarité

"Nous sommes stupéfaits devant le non respect évident des consignes essentielles de distanciation, de port de masque, et nous nous désolidarisons de tout comportement non respectueux d'une situation sanitaire difficile", a réagi la directrice de la communication du diocèse Karine Dalle.

"Malheureusement, les vidéos sont sans appel. On voit un nombre important de personnes sans masque et sans distanciation sociale. Nous le condamnons sans équivoque", a-t-elle déploré. "Le sujet va être bien évidemment abordé en interne avec les responsables. L'immense majorité des paroisses de Paris respectent heureusement les nombreuses consignes sanitaires, depuis plusieurs mois" "C'est évidemment absolument inadmissible", a déclaré sur franceinfo Marlène Schiappa, la ministre déléguée à la citoyenneté.

La paroisse Saint-Eugène-Sainte-Cécile "assure qu'il y avait 280 personnes pour une capacité de 600 personnes", a ajouté Mme Dalle. "L'archevêque de Paris a demandé aux prêtres d'être irréprochables" en ce qui concerne le respect des consignes sanitaires. Le masque est ainsi obligatoire dès l'âge de onze ans. Deux sièges doivent être laissés vides entre chaque personne ou entité familiale. De plus, il doit y avoir un rang ou un banc d'écart entre chaque rangée, rappelle la directrice de la communication.