Covid-19 : un troisième confinement "doit être la dernière extrémité", estime la CPME

L'oganisation s'inquiète des effets d'un troisième confinement sur des entreprises déjà "sous perfusion".

François Asselin, président de la CPME, en juillet 2020. ( AFP / BERTRAND GUAY )

Alors que le ministre de la Santé Olivier Véran a indiqué que l'instauration d'un troisième confinement n'était pas exclue si la situation épidémique "devait s'aggraver" après les fêtes de fin d'année, la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) a appelé dimanche 27 décembre à "ne pas banaliser le confinement". Le confinement "doit être la dernière extrémité pour mettre fin à une situation incontrôlable , et non une simple hypothèse parmi d'autres", estime la CPME dans un communiqué.

" Un grand nombre d'entreprises vivent actuellement sous perfusion . Leur taux d'endettement a explosé et cela ne sera pas sans effet, qu'on le veuille ou non", prévient l'organisation. D'après elle, si une "croissance forte peut être la solution pour éviter de nouveaux prélèvements", "cela ne se fera pas avec une 'économie en stop and go' qui favorise davantage l'épargne de précaution que l'investissement".

Les autorités françaises, européennes et américaines redoutent l'arrivée d'une troisième vague de l'épidémie de Covid-19 dans les semaines qui suivent les fêtes de fin d'année. A l'occasion du lancement de la campagne de vaccination en France, le ministre de la Santé Olivier Véran a affirmé au Journal du Dimanche ne pas exclure "des mesures qui pourraient être nécessaires pour protéger des populations" si la situation épidémique "devait s'aggraver".