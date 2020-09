Covid-19 : un tiers des clusters concernent les écoles et les universités

Alors que selon Santé publique France, un tiers des clusters de Covid-19 concernent les écoles et les universités, la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, écarte la "fermeture généralisée" des universités.

(Photo d'illustration) ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Selon des chiffres publiés par Santé publique France fin septembre, 32 % des clusters en cours d'investigation concernent le milieu éducatif . Ce qui le fait passer devant les entreprises, jusqu'alors premières concernées par le Covid-19 .

Au sein de l'Education nationale, les chiffres tendent à rassurer, depuis l'assouplissement des règles censé limiter le nombre de fermetures de classes. "L'école n'est pas le nid du virus" , assure mercredi 30 septembre le ministre Jean-Michel Blanquer auprès du Figaro . Il n'y a aujourd'hui "que 10 écoles fermées, contre 19 il y a une semaine, et 89 il y a 15 jours" , a-t-il indiqué.

"Les cas sont assez stables, avec un peu plus de 1.000 par jour depuis début septembre, sur 12,6 millions d'élèves et 880.000 professeurs, soit une très faible proportion. (...) Dans l'immense majorité des cas, les élèves positifs sont asymptomatiques ou présentent des symptômes sans gravité", a-t-il développé.

M. Blanquer fait par ailleurs la distinction entre l'école et le milieu universitaire. "C'est logique car nous sommes très nombreux : 12,6 millions d'élèves, 3 millions d'étudiants. Mais additionner les cas chez les écoliers aux cas chez les étudiants, ce n'est pas pertinent. On sait que la contagiosité des étudiants est plus forte que celle des enfants, notamment en raison de leurs activités extérieures."

"Ce ne sont pas des clusters par promotion mais des clusters par groupe d'amis. (...) Rien ne nous dit que les contaminations se font au sein des établissements", a également affirmé la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal lundi soir sur Figaro live-LCP. Invitée mercredi matin d' Europe 1 , elle a par ailleurs écarté l'adoption de mesures plus globales. "Il n'y aura pas de fermeture généralisée des universités", a-t-elle assuré.

Pour le moment, "une dizaine" de sites universitaires sont fermés, a-t-elle expliqué. Une suite de contaminations qui n'est pas forcément liée aux universités, selon elle, mais aussi imputables aux activités extérieures des étudiants, a-t-elle répété. "Nous n'observons pas de corrélation entre l'apparition d'un cluster chez les étudiants et la contamination des enseignants" , a insisté Mme Vidal.