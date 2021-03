Covid-19 : "Un retour à une vie plus normale peut-être dès la mi-avril", selon Gabriel Attal

Jean Castex doit tenir une conférence de presse jeudi pour annoncer d'éventuelles nouvelles mesures sanitaires. Elles seront "différenciées" face à une situation "hétérogène" dans les territoires, a promis Gabriel Attal.

Gabriel Attal à Paris, le 3 mars 2021. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Le France pourra retrouver une vie plus normale peut-être dès la mi-avril", a déclaré mercredi 3 mars le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Il toutefois prévenu que, entre temps auront lieu "des semaines de gros temps".

"Il faut tenir encore quelques semaines, quatre à six semaines", avait affirmé mardi Emmanuel Macron lors d'une visite à Stains (Seine-Saint-Denis), répondant à un jeune homme qui lui demandait de repousser le couvre-feu de 18h à 19h.

"Le retour à une vie plus normale est en vue, les lieux qui font notre vie sociale rouvriront, c'est un horizon au bout du tunnel que nous devons avoir en vue", grâce à la vaccination, a-t-il ajouté, réaffirmant que le gouvernement entendait maintenir une "réponse différenciée" face à une situation "hétérogène" dans les territoires.

"Rouvrir le pays prudemment"

"Il s'agit d'un horizon de plus en plus proche : peut-être, nous l'espérons, dès la mi-avril , auquel nous nous préparons", a expliqué Gabriel Attal à l'issue du Conseil des ministres, évoquant "des dispositifs et des protocoles qui pourraient permettre de rouvrir prudemment mais sûrement le pays dans les prochains temps". Emmanuel Macron doit tenir mercredi après-midi une réunion avec le chef du gouvernement et plusieurs ministres quant aux dispositifs à mettre en place pour permettre une prochaine "réouverture" du pays.

Le gouvernement veut donner une perspective à des Français lassés par des mesures de confinement, mais reconnaît que la situation, pour l'heure, demeure "préoccupante" et que des mesures supplémentaires risquent d'être nécessaires : "Ce n'est pas une explosion, ce n'est pas une hausse exponentielle, mais c'est une montée continue" des cas positifs, a expliqué le porte-parole.

"Ces données nous apprennent également que si le virus circule très activement partout sur le territoire, toute la France n'est pas touchée de manière homogène : il y a une situation hétérogène qui appelle évidemment une réponse différenciée dans une vingtaine de départements en raison d'une situation particulièrement préoccupante", a-t-il ajouté.

Réponse "différenciée"

Le Premier ministre, Jean Castex, doit tenir jeudi une conférence de presse au cours de laquelle de nouvelles mesures de restrictions doivent être annoncées, une semaine après avoir identifié une vingtaine de départements sous surveillance renforcée.

"Nous menons une concertation avec les élus locaux, avec les acteurs territoriaux, afin que des mesures supplémentaires -si elles s'avèrent nécessaires- puissent être prises dans les meilleurs délais", a souligné Gabriel Attal. "Nous maintenons une approche qui est graduée, qui est ciblée, territoire par territoire : chaque région n'est pas identique, la situation n'est pas la même partout", a encore martelé le porte-parole du gouvernement.

Il a appelé à "tout mettre en œuvre pour empêcher que la situation ne fasse tache d'huile dans les zones les plus préservées par l'épidémie" et prendre "toutes les mesures nécessaires au moment où elles sont nécessaires dans cette situation".

Gabriel Attal a en outre affirmé qu'il y avait "un horizon avec la vaccination", en rappelant l'objectif de neuf millions de personnes qui auront reçu au moins une première injection d'ici fin mars.