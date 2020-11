Covid-19 : un "frémissement" des chiffres de l'épidémie

Des spécialistes confirment lundi 9 novembre les dires du ministre de la Santé, qui a estimé dimanche qu'il y avait un "frémissement" et "une forme de ralentissement" dans la progression de l'épidémie de Covid-19 en France.

Les urgences d'un hôpital de Strasbourg, le 6 novembre 2020. ( AFP / PATRICK HERTZOG )

Alors que la France fait actuellement face à une "violente" et "brutale" vague de Covid-19 , la dynamique serait-elle en train de changer ? Le ministre de la Santé Olivier Véran a estimé dimanche 8 novembre sur France Inter qu'il y avait un "frémissement" et "une forme de ralentissement" dans la progression de l'épidémie , alors que la France venait de franchir la barre des 40.000 morts et dénombrait vendredi plus de 60.000 cas de contamination en 24 heures.

Invité de France Inter lundi matin, le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), Martin Hirsch, a également concédé "une amorce d'infléchissement" en Île-de-France . "Dans la région, la semaine dernière, il y a huit jours, on voyait peu près 110 entrées en réanimation par jour et à peu près 500 entrées en hospitalisation", a-t-il détaillé. "Ces 3-4 derniers jours, on voit plutôt 80 entrées par jour (en réanimation) et 400 (hospitalisations)."

"Dans certaines régions, dont l'Île-de-France, il y a un frémissement", "l'impression que la situation s'infléchit", a renchéri mardi matin sur BFMTV-RMC Karine Lacombe, cheffe du service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine à Paris.

"Trop tôt"

Tous s'accordent néanmoins à dire qu'il est trop tôt pour tirer des conclusions sur l'efficacité du reconfinement. "D'ici la fin de la semaine, nous aurons des données consolidées", qui permettront d'évaluer la situation, mais "de toute façon il y aura une augmentation des hospitalisations et des réanimations dans les prochains jours puisque c'est le reflet de la situation épidémique d'avant le confinement", a prévenu M. Véran dimanche.

Le patron de l'AP-HP a de son côté rappelé qu'un tel infléchissement avait déjà été constaté fin septembre, avant un redémarrage de l'épidémie en octobre. Il a cependant estimé que cette dynamique pouvait se poursuivre "si les comportements continuent à être prudents".