Covid-19 : un couvre-feu bientôt annoncé ?

Face à la résurgence de l'épidémie de Covid-19, plusieurs médias affirment mardi matin que l'une des options envisagés est la mise en place d'un couvre-feu territorialisé, qui serait mis en place uniquement dans les zones les plus touchées comme Paris.

Le président de la République Emmanuel Macron à Paris le 6 octobre 2020. ( POOL / LEWIS JOLY )

Face à la recrudescence de cas de Covid-19 et alors que la situation sanitaire se dégrade fortement en France , avec près d'une centaine de morts recensés en 24 heures en France et plus de 1.500 malades en France, l'exécutif pourrait bien donner un nouveau tour de vis pour freiner la propagation du virus .

Sans exclure des reconfinements locaux, Jean Castex a exhorté lundi 12 octobre les Français à plus de vigilance face à une "deuxième vague forte" de Covid-19, à deux jours d'une nouvelle prise de parole d'Emmanuel Macron. "Il ne peut plus y avoir de relâchement" , a averti le chef du gouvernement. Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a confirmé lundi soir qu'il "pourrait y avoir des mesures supplémentaires" pour lutter contre l'expansion de l'épidémie dans les villes les plus touchées, sans en dire plus.

A quoi faut-il s'attendre ? "Quand le président parle, c'est signe d'un durcissement" , prévient un conseiller de l'exécutif dans les colonnes du Monde . "Il y a une volonté de serrer les boulons car les chiffres ne sont pas bons et que nous approchons des vacances de la Toussaint", assume une autre source au sein du gouvernement. "Dans les endroits où ça circule trop vite, en particulier où ça circule beaucoup chez les personnes âgées, qui sont les plus vulnérables, et où on voit de plus en plus de lits occupés aux urgences, on doit aller vers plus de restrictions", a prévenu Emmanuel Macron la semaine dernière.

Le couvre-feu ? "Personne ne veut en arriver là"

De nombreuses villes comme Paris, Marseille, Lyon ou Lille sont déjà en "alerte maximale" face au virus, ce qui a notamment entraîné la fermeture des bars et un protocole sanitaire plus strict dans les restaurants, ainsi que la fermeture des équipements sportifs. Toulouse et Montpellier passent à leur tour mardi en "alerte maximale". A Aix-Marseille, ces mesures ont été prolongées pour 15 jours supplémentaires.

Plusieurs médias affirment mardi matin que l e gouvernement pourrait mettre en place un couvre-feu territorialisé , qui serait mis en place uniquement dans les zones les plus touchées comme Paris. En Allemagne, plusieurs grandes villes, dont Berlin, Francfort et Cologne, ont imposé des restrictions nocturnes aux bars et aux restaurants ce week-end. A Berlin, le couvre-feu concerne tous les magasins sauf les pharmacies et stations-service (la vente d'alcool étant interdite dans les stations-service). Cette mesure a également été mise en œuvre avec succès en Guyane, en juin et juillet, avec des restrictions horaires plus ou moins contraignantes. En semaine, il a d'abord été interdit aux habitants de circuler à partir de 23 heures, puis à partir de 21 heures, avant de passer à 19 heures puis 17 heures. Le week-end, chacun devait rester chez soi à partir de 13 heures le samedi.

Jean Castex a par ailleurs de nouveau appelé lundi matin à éviter "les contacts au maximum" , notamment lors des retrouvailles en famille de la Toussaint, mais "je ne vais pas vous dire qu'on ne peut pas voir papi et mamie ce serait ridicule", a-t-il ajouté. "Au lieu d'avoir 15 amis autour de la table, vous en avez trois ou quatre", a aussi lancé sur LCI l'épidémiologiste de l'Institut Pasteur Arnaud Fontanet, également membre du Conseil scientifique. Néanmoins, le gouvernement ne peut pas légalement limiter les réunions privées.

"La vie privée, c'est un gros sujet d'inquiétude. Les soirées estudiantines, les réunions familiales. Mais on ne peut rien interdire" , a confié l'un des conseillers du président de la République à BFMTV . "C'est impossible à contrôler. A part marteler, marteler, marteler, l'action politique s'arrête au seuil de la porte des Français", a déploré cette même source, avant d'ajouter : "Sauf s'il y a un couvre-feu, mais personne ne veut en arriver là".