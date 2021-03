Covid-19 : un an après le début de la pandémie, la France ne connaît "plus de problèmes de respirateurs", selon le PDG d'Air Liquide

Lors de la première vague, les hôpitaux avaient craint de ne pas pouvoir fournir d'assistance réspiratoire à tous les malades du covid-19 qui en auraient besoin.

(illustration) ( AFP / THOMAS KIENZLE )

Produire "10.000 respirateurs en 50 jours" lors de la première vague du Covid-19 a été un "pari fou et nous y sommes parvenus". Le PDG d'Air Liquide s'est félicité, lundi 29 mars, que la France ne connaissait "plus de problèmes de respirateurs".

Benoît Potier est revenu sur le projet du consortium d'industriels réunissant Air Liquide, PSA, Valeo et Schneider Electric, qui s'était fixé pour objectif de produire, au printemps 2020, 10.000 respirateurs pour aider les hôpitaux français à passer la première vague épidémique.

À l'usine de Poissy du constructeur automobile PSA, les ouvriers avaient ainsi participé à la construction de ces machines. Cette "fédération de quatre entreprises autour d'un objectif presque fou de produire 10.000 respirateurs en 50 jours a été une aventure incroyable et nous y sommes parvenus", a tenu à souligner Benoît Potier sur BFM Business . "Ces équipes qui faisaient des automobiles, du matériel électrique ou des composants pour l'industrie automobile, se sont retrouvées dans un entrepôt qu'on a loué à fabriquer des respirateurs. Il a fallu les former, les sensibiliser au monde de la santé, qui est un monde à part", a détaillé le PDG d'Air Liquide.

"Quand on a une roue dans un respirateur mécanique, on n'y met pas de la graisse pour qu'elle tourne mieux par exemple, il faut qu'elle tourne tout seule car on est dans la santé, on ne peut pas polluer", a-t-il ajouté.

"Ca a remarquablement bien marché, on a livré ces 10.000 respirateurs, le ministère de la Santé a pu équiper les différentes agences régionales et aujourd'hui je peux dire qu'on n'a plus en France de problèmes liés aux respirateurs", a résumé Benoît Potier.