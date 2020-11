Covid-19: Solidaires appelle le gouvernement à "changer de braquet"

Solidaires a appelé lundi le gouvernement à "changer de braquet" dans sa gestion de la crise sanitaire, réclamant la gratuité des masques ou encore une réduction du temps de travail pour en "donner à tout le monde".

"Aujourd'hui, on nous propose des solutions qui sont à peu près les mêmes que celles qui nous ont amenés dans le mur", a estimé Simon Duteil lors de son tout premier point de presse en tant que codélégué général de l'Union syndicale Solidaires.

"Il faut un rapport de force pour que ce gouvernement change de braquet pour un monde plus juste et plus solidaire", a pour sa part demandé Murielle Guilbert, sa binôme, également fraîchement élue comme lui le 15 octobre.

"Il y a une crise sanitaire très forte. On a une explosion de la pauvreté, une explosion des licenciements, une explosion du chômage et le gouvernement ne met pas ce qu'il faut pour répondre à ces attentes", a ajouté M. Duteil, estimant que "la crise économique, la crise sociale et la crise écologique vont continuer de s'aggraver".

Critiquant "le manque de moyens" à l'hôpital ou l'"improvisation" dans la mise en place des mesures dans l'éducation depuis la rentrée, Solidaires propose ainsi depuis le printemps, dans le cadre du collectif Urgence sociale et écologique -qui a alors publié une pétition et une tribune "Plus jamais ça"- la gratuité des masques, l'interdiction des licenciements ou le renforcement de la taxation sur les transactions financières. Dans ce collectif figurent notamment Attac France, la CGT, Confédération paysanne, FSU, Greenpeace France ou Oxfam France.

M. Duteil a insisté sur la proposition de réduire le temps de travail hebdomadaire à 32 heures, une "possibilité de donner du travail à tout le monde".

Mme Guibert a critiqué la position "du tout sécuritaire du gouvernement", à travers notamment la proposition de loi LREM-Agir sur la "sécurité globale", qui pénalise l'usage "malveillant d'images des forces de l'ordre", critiquée par les principaux syndicats de journalistes, la Ligue des droits de l'homme et plusieurs Sociétés de journalistes, dont celle de l'AFP.

"Cette loi vise à protéger les exactions policières. Quand dans une démocratie on commence à sacrifier l'image, c'est la transparence démocratique qui est en jeu", a-t-elle dit.

Solidaires sera devant l'Assemblée nationale mardi à 16H00, avec le SNJ entre autres, "pour dire non à cette loi", a-t-elle ajouté.