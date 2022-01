Covid-19, soldes : les commerçants demandent à ce que les aides soient étendues "à presque l'ensemble du commerce"

Selon les professionnels, une grande partie des ventes est réalisée lors du premier week-end, puis lors des 10 ou 15 premiers jour de soldes ( AFP / Damien MEYER )

"Les restaurateurs souffrent, mais ils ne sont pas seuls", a déclaré Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants de France (CDF), sur France Info ce mercredi 19 janvier.

Au lendemain de l'annonce du Premier ministre Jean Castex promettant un soutien renforcé pour certaines entreprises des secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, ou encore de l'événementiel - affectés par les restrictions liées à la crise sanitaire -, Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants de France (CDF), a lancé un appel.

"Les restaurateurs souffrent, mais ils ne sont pas seuls, il faudra étendre les aides à presque l'ensemble du commerce", a-t-il affirmé sur l'antenne de France Info . "J'ai fait une lettre à Bruno Le Maire et Jean-Baptiste Lemoyne pour les alerter sur la situation très difficile des commerçants. (...) Vous imaginez les chausseurs, la lingerie, tous ces acteurs du commerce qui sont en train de souffrir. Ils commencent à recevoir les achats du printemps et ils ont du mal à assumer les achats de l'automne-hiver", a continué Francis Palombi.

"On n'est pas sorti de l'auberge, de la crise et on parle encore beaucoup de sanitaire. J'en appelle au gouvernement à prendre en compte nos inquiétudes et nos demandes", a fait savoir le président de la CDF.

Il a également alerté sur le mauvais démarrage des soldes. "Au-delà du pouvoir d'achat, du côté anxiogène de la période, il y a le télétravail. Il y a beaucoup moins de monde qui se rend à son travail et cela influe sur le chiffre d'affaires", a-t-il expliqué.

Mauvais démarrage des soldes

Selon des chiffres consolidés mardi de l'Alliance du commerce (grands magasins, habillement, chaussure) - qui coréalise un panel d'une quarantaine d'enseignes représentatives du marché de l'habillement avec Retail Int. - le chiffre d'affaires est en effet en baisse de 29% sur les cinq premiers jours de soldes (comprenant le premier week-end de soldes) par rapport aux cinq premiers jours de la période en 2019.

En terme de trafic en magasin, la baisse est encore plus importante, avec une fréquentation moindre de 35% en comparaison avec les cinq premiers jours des soldes 2019.

Yohann Petiot, directeur général de l'Alliance du commerce, a déploré des "soldes qui commencent extrêmement mal, ce qui a un impact sur les entreprises dans la mesure où il s'agit d'un mois essentiel pour reconstituer la trésorerie". Les professionnels s'accordent généralement à dire que c'est lors du premier week-end, puis lors des 10 ou 15 premiers jours de soldes, qu'une grande partie des ventes est réalisée.

En outre, les ventes d'habillement en magasin en 2021 sont restées logiquement loin de leurs niveaux de 2019 (à - 16%). Elles se sont toutefois mieux portées qu'en 2020 (+ 9%) et, en ne tenant compte que des magasins qui sont restés ouverts sur l'ensemble de la période, les ventes s'affichent en petite progression de 1% entre 2019 et 2021.

L'Alliance du commerce et Retail Int. ont enfin observé que les changements d'habitudes de consommation induits par l'épidémie de Covid-19 (baisse de la fréquentation, dynamisme des commerces de proximité et zones commerciales de périphérie...) se sont confirmés en 2021.

Toutefois, les habitudes pré-pandémie sont parvenues à regagner du terrain en deuxième partie d'année 2021 (davantage de lèche-vitrine et d'achats d'impulsion y compris dans les sites commerciaux majeurs) lorsque le contexte sanitaire s'est allégé, estiment les deux entités.