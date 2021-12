Covid-19 : situation "très inquiétante" en Île-de-France, l'ARS demande aux hôpitaux de déprogrammer au "maximum"

"Le pic de la vague arrivera fin janvier/début février" selon les prévisions de l'Institut Pasteur, "ce qui veut dire que les établissements doivent tenir encore plusieurs semaines", souligne l'ARS.

La situation est d'autant plus difficile que les établissements subissent aussi "des tensions très fortes sur les ressources humaines". ( AFP / ALAIN JOCARD )

Plus de la moitié des lits de soins critiques en Île-de-France vont bientôt être occupés par des malades atteints du Covid-19. Alors que les entrées à l'hôpital ne cessent de progresser en lien avec la pandémie, l'agence régionale de santé (ARS) de la région a demandé aux établissements de santé franciliens "de déprogrammer le maximum des activités chirurgicales et médicale qui peuvent l'être" à partir de lundi.

Avec 4.044 patients Covid hospitalisés jeudi soir, dont 732 en soins critiques, "la situation est très inquiétante", souligne l'ARS dans un message envoyé à tous les hôpitaux et cliniques de la région.

Le "palier 2", correspondant à "50% de lits de soins critiques occupés par des malades Covid", est sur le point d'être franchi "dans les prochains jours". Pour ne rien arranger, les établissements subissent aussi "des tensions très fortes sur les ressources humaines" , en particulier les infirmières, et le "pic épidémique sur la grippe".

Les greffes, la cancérologie, la pédiatrie épargnées

Autant de raisons qui ont conduit l'ARS à demander "de déprogrammer le maximum des activités chirurgicales et médicales (y compris ambulatoires) programmées la semaine prochaine qui peuvent l'être", en préservant "pour l'instant" certaines spécialités comme la cancérologie, les greffes, la chirurgie cardiaque, la pédiatrie et la néphrologie.

Des sacrifices "nécessaires" afin de "réaffecter des personnels et ouvrir de nouveaux lits pour accueillir de nouveaux patients Covid", sachant que "le pic de la vague arrivera fin janvier/début février" selon les prévisions de l'Institut Pasteur, "ce qui veut dire que les établissements doivent tenir encore plusieurs semaines".

Les Hôpitaux de Paris (AP-HP) avaient déjà enjoint à leurs chefs de service mercredi de "limiter l'activité programmée de la semaine prochaine aux prises en charge pour lesquelles un pronostic vital est en jeu , avec le maintien dans la mesure du possible des activités de transplantation".

Le plus grand groupe hospitalier français fait face à "des tensions extrêmement fortes", comme en attestent les "lits de soins critiques tous occupés", mais aussi le nombre d'appels au Samu "considérablement plus élevé que d'habitude" en fin d'année et "le nombre de lits brancards dans les services d'urgence régulièrement au-dessus de 100 le matin".