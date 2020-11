Covid-19 : seule une petite majorité des Français envisagent de se vacciner

SONDAGE. Un sondage Ipsos révèle que la défiance des Français envers un éventuel vaccin contre le Covid-19 grandit. En effet, en août dernier, ils étaient 59% à affirmer qu'ils étaient prêts à se faire vacciner contre 54% aujourd'hui.

Enfin une bonne nouvelle dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19 : un vaccin développé par Pfizer et BioNtech apporte une preuve d'efficacité à "90%" , ont annoncé lundi 9 novembre les groupes pharmaceutiques. Mais, dans certains pays, les autorités sanitaires pourraient avoir fort à faire pour convaincre la population. Or, pour qu'un vaccin soit efficace, il faut qu'une large partie de la population se fasse vacciner.

Selon un sondage Ipsos* publié jeudi 5 novembre réalisé dans 15 pays différents et dévoilé par BFMTV , l'intention de se faire vacciner diminue fortement à l'échelle mondiale puisque 73% des personnes interrogées se disent prêtes à se faire vacciner contre 77% en août dernier.

Les Français sont les plus réticents. En effet, seuls 54% d'entre eux accepteraient de se faire vacciner, contre 64% des Espagnols et des Américains, 69% des Allemands et des Japonais, 79% des Britanniques, 85% des Chinois et 87% des Indiens, qui se situent en haut du classement. Par ailleurs, l'institut de sondage note un fort recul, puisqu'en août dernier, 59% des Français se disaient prêts à s'immuniser.

C'est en Chine, berceau de la pandémie, que le recul est le plus net, puisqu'en trois mois le nombre de Chinois qui accepteraient de se faire vacciner est passé de 97% à 85%.

Un tiers des Français trouvent que ça va trop vite

Cette enquête révèle également que ceux qui acceptent de se faire vacciner ne sont pas pour autant pressés de le faire, puisque seulement la moitié des adultes interrogés à l'échelle mondiale (52%) affirment qu'ils se feraient vacciner dans les 3 mois après la mise sur le marché du produit.

Une fois de plus, les Français sont les plus réticents. Seuls 12% des interrogés disent qu'ils se feraient vacciner immédiatement, 38% en moins de trois mois et 54% au cours de l'année.

Pourquoi tant de défiance ? 32% des Français qui refusent un vaccin craignent les effets secondaires (comme 34% de la population mondiale interrogée). Un tiers (35%) jugent en effet que les essais cliniques se déroulent de manière précipitée.

* Enquête réalisée du 8 au 13 octobre 2020 par internet auprès de 18.526 adultes âgés de 16 à 74 ans issus de 15 pays différents : la Chine, l'Inde, la Corée du Sud, le Brésil, l'Australie, le Royaume-Uni, le Mexique, le Canada, la France, les Etats-Unis, l'Espagne, l'Italie, l'Afrique du Sud, le Japon et l'Allemagne.