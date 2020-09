Covid-19: Ruffin (LFI) pour prolonger les droits des intérimaires, comme ceux des intermittents

Le député LFI François Ruffin a réclamé mardi que les intérimaires, "oubliés" de la crise du Covid-19, puissent voir leurs droits au chômage prolongés grâce à une "année blanche", une mesure déjà accordée aux intermittents du spectacle, autre secteur très affecté par l'épidémie.

"Les grands oubliés de cette crise, ce sont les intérimaires, ainsi que les extras de l'hôtellerie et la restauration", a affirmé l'Insoumis en présentant à la presse une proposition de loi sur ce sujet, sur la place du Palais Bourbon.

Sur plus de 2,7 millions d'intérimaires et extras, "au-delà d'un million de personnes ont vu leur revenu diminuer" en raison de la crise sanitaire, a estimé l'élu de la Somme.

Sa proposition de loi, appuyée par d'autres députés de gauche, vise à "prolonger les droits au chômage, comme on l'a fait pour les intermittents" grâce à une "année blanche" se terminant en 31 août 2021.

"Quand on met 100 milliards d'euros sur la table (pour le plan de relance, ndlr), quand on est capable de mettre 30 milliards de baisses de charges pour les entreprises, on doit être capable aussi d'assurer un filet de sécurité pour ces travailleurs", a affirmé M. Ruffin.

Le parlementaire, accompagné de plusieurs intérimaires dont la crise actuelle a aggravé la situation, a souligné que sa proposition de loi était "un moyen de tirer une alerte".

Ces travailleurs, parmi lesquels une grande partie de jeunes, "n'ont pas de plan d'urgence, pas d'année blanche, absolument rien", a déclaré Ahcène Azem, du Collectif des précaires de l'hôtellerie-restauration et événementiel (CPHRE).

"L'année blanche" permettant de prolonger les droits des intermittents jusqu'en août 2021 a été annoncée en mai par le président Emmanuel Macron dans le cadre de mesures destinées à soutenir le secteur de la culture, laminé par les conséquences de l'épidémie.