COVID-19 : quelles conséquences sur le modèle économique des clubs français ?

Plongés dans une crise inédite du fait de l'épidémie de COVID-19, la plupart des clubs français sont affectés par le non-versement des droits télé et l'incertitude liée au futur du " trading " de joueurs. Si des clubs comme Lille ou Monaco s'apprêtent à traverser une zone de turbulences, d'autres comme Brest ou Strasbourg ont adopté un modèle plus solide, fait d'un important tissu de partenaires locaux et moins dépendant des ventes de joueurs. Si un changement de modèle dans ce sens semble peu vraisemblable, du fait de l'importance des droits TV et de la concurrence européenne, la crise pourrait cependant amener certains clubs à repenser leur ancrage territorial.

Des conséquences qui varient selon les clubs

À l'image de la plupart des secteurs économiques, le football français est lui aussi touché par la crise de recettes résultant de l'épidémie de coronavirus. Alors que Canal+ et beIN ont décidé de bloquer les derniers versements des droits TV - dont le total représente en moyenne un tiers du budget des clubs -, de grandes incertitudes entourent des clubs comme Lille et Monaco, dont le modèle est essentiellement basé sur lede joueurs - le CIES (Centre international d'études sportives) a annoncé que le prix des joueurs pourrait baisser de 28% si aucun match n'était joué d'ici fin juin - ou des équipes comme Marseille ou Bordeaux, déficitaires ces dernières saisons et dépendantes d'un actionnaire unique qui pourrait réduire la voilure ou, dans le pire des cas, se désengager purement et simplement du club.Face à ces nombreuses zones d'ombre qui mettent en péril l'équilibre économique des clubs, il est intéressant de constater la plus grande résilience des modèles de Brest et de Strasbourg, qui s'appuient notamment sur un réseau diversifié de partenaires locaux (le Stade brestois est soutenu par 500 entreprises bretonnes dont le groupe Le Saint) et un stade toujours plein (le taux de remplissage de Francis-Le Blé et de la Meinau approche les 95% ; seul le PSG fait mieux). L'impact en cas de non-versement des droits TV restants serait plus limité pour ces clubs (le manque à gagner serait de 1,5M d'euros pour Brest et de 2,5M pour Strasbourg contre 13,5M d'euros pour Marseille), et le président breton Denis Le Saint est d'ailleurs le