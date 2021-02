Covid-19 : quelles activités en montagne pour les vacances d'hiver?

Le groupe Pierre et Vacances va ouvrir les deux-tiers de ses résidences en montagne.

(illustration) ( AFP / JEFF PACHOUD )

Le numéro un européen des résidences de loisirs Pierre et Vacances va ouvrir 47 résidences sur les 70 qu'il exploite à la montagne en France, pendant les vacances de février, malgré l'absence de remontées mécaniques, a annoncé son directeur général Franck Gervais, mardi 9 février. "On a voulu servir les Français dans leur soif de vacances, de bol d'air. On sait qu'il n'y a pas de remontées mécaniques au ski cette année, mais il y a plein d'autres activités à faire et on en a développé, y compris des activités insolites: chiens de traîneaux, luge, raquette...", a déclaré sur BFM Business l'ex-directeur général pour l'Europe d'Accor, à la tête de Pierre et Vacances depuis un mois.

3 réservations sur 4 au bord de la mer

"On a vu une demande qui croissait notamment depuis l'annonce qu'il n'y aurait pas de confinement" a-t-il précisé, tout en admettant que "ça ne rattrapera pas ce qui n'a pas été réservé les semaines précédentes".

Le groupe "souhaite un taux de remplissage, sur ces 47 résidences, de 30%" aux vacances d'hiver. Ces résidences ont été choisies pour ouvrir car elles bénéficient d'une proximité avec des commerces, d'une offre de restauration à emporter aux alentours et d'un choix d'activités alternatives au ski alpin, a précisé à l'AFP une porte-parole.

Evolution trimestrielle de la croissance française depuis 2017 selon l'Insee ( AFP / )

Et à la mer et à la campagne en France (Antilles comprises), 75 résidences Pierre et Vacances ouvriront le 12 février, alors qu'en ce moment les "trois quarts des réservations" portent sur le littoral, a indiqué Franck Gervais. "Cela fait partie de notre rôle de leader de l'hébergement en montagne de montrer l'exemple, de prendre des risques et de dire aux Français, on est là, non seulement à la montagne mais aussi (...) sur le littoral", a-t-il dit. Durement touché par la crise sanitaire, Pierre et Vacances-Center Parcs a vu son activité chuter de moitié au premier trimestre 2020/2021 (octobre-décembre 2020), après avoir essuyé une perte nette de 336,1 millions d'euros en 2019/2020, et a démarré début février une procédure de conciliation avec ses créanciers.

En outre au moins dix procédures contentieuses sont en cours, lancées par des propriétaires d'appartements dans des résidences Pierre et Vacances et Adagio, ou de cottages dans des Center Parcs, qui réclament au groupe le paiement de loyers non versés pendant le confinement.