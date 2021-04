Covid-19 : prix, disponibilité... les autotests, mode d'emploi

Les autotests de dépistage du Covid-19 sont disponibles à partir de lundi 12 avril en pharmacies.

(Photo d'illustration) ( AFP / INA FASSBENDER )

Annoncé la semaine dernière par le ministre de la Santé Olivier Véran, les autotests de dépistage du Covid-19 sont livrés à partir de lundi 12 avril en pharmacie, comme l'autorise un arrêté du ministre de la Santé publié dimanche au Journal officiel.

Comment ça marche ?

Réservé aux plus de 15 ans asymptomatiques, l'autotest doit permettre de se tester à domicile, avant de rejoindre des proches par exemple. En cas de symptômes, il est conseillé d'avoir recours aux tests PCR, plus fiables.

Comme les tests PCR désormais bien connus, le dépistage se fait par prélèvement nasal, mais de manière beaucoup moins invasive néanmoins. Il est composé d'un écouvillon moins long que celui du test PCR, qu'il faut insérer dans son nez à 3 ou 4 cm de profondeur avant d'effectuer 5 rotations . L'écouvillon est ensuite à mêler à un réactif qui sera à appliquer sur un capteur. Le résultat est connu en moins d'une demi-heure.

Le capteur de l'autotest de dépistage de Covid-19. ( AFP / INA FASSBENDER )

Tout autotest positif doit ensuite faire l'objet d'une confirmation par test RT-PCR ."On pourra se tester chez soi et, en cas de résultat positif, il faudra confirmer celui-ci par PCR. Non seulement pour vérifier s'il y a un variant, mais aussi pour conserver un outil de suivi", a expliqué Olivier Véran dans les colonnes du Journal du Dimanche .

Combien ça coûte ?

Leur prix sera encadré : il ne pourra excéder 6 euros jusqu'au 15 mai, puis au-delà 5,20 euros. Leur vente sur internet est interdite.

Les autotests seront délivrés gratuitement, sur justificatif, aux salariés à domicile intervenant auprès de personnes âgées ou en situation de handicap, ainsi qu'aux accueillants familiaux accompagnant ces personnes.

Quelle disponibilité ?

Les autotests "vont se déployer progressivement dans des milliers d'officines tout au long de la semaine", a expliqué le ministre de la Santé au JDD . Ils "vont être rapidement mis à disposition dans les établissements scolaires", a-t-il ajouté, disant envisager "d'aller jusqu'à deux tests par semaine par élève et par enseignant".

"Un million au moins d'autotests" seront disponibles dans quelque 6.000 pharmacies cette semaine, soit un peu plus d'un quart du nombre d'officines en France, et cela devrait "monter en charge" au cours des semaines suivantes, précise au Parisien la Direction générale de la santé. En plus de ce million, "un stock Etat de 5 millions va servir à un certain nombre d'opérations (personnes précaires, Outre-Mer, etc.)", précise-t-elle. "Les fabricants d'ores et déjà autorisés ont des capacités de production et de livraison de plus de 20 millions d'autotests en avril et plus les mois suivants, ça monte en charge de partout", assure-t-elle par ailleurs.