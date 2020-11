Covid-19: près de 900 mds EUR de prêts sous moratoire en Europe (Autorité bancaire)

Les entreprises européennes ont eu massivement recours aux moratoires de remboursement sur leurs prêts bancaires durant les premiers mois de la crise du Covid-19, avec près de 900 milliards d'euros de crédits concernés en juin, a fait savoir vendredi l'Autorité bancaire européenne.

En juin dernier, des prêts d'un volume total de 871 milliards d'euros étaient concernés par un moratoire sur le remboursement des échéances de crédit, soit environ 6% de l'ensemble des prêts accordés par les banques à cette période, montre une étude réalisée par l'autorité.

De manière plus précise, presque un prêt aux PME sur six (16%) faisait l'objet d'un moratoire, contre 12% pour les prêts au secteur de l'immobilier commercial et 7% pour les crédits à l'habitat.

Si la forme des moratoires peut varier d'un pays et d'une banque à l'autre, ils partagent un même objectif, à savoir offrir une respiration financière à l'emprunteur en lui permettant de suspendre ou de reporter le paiement de ses échéances de prêts.

"L'usage des moratoires a été largement dispersé à travers les pays et les banques, certains établissements de crédit estimant même que près de la moitié de leurs prêts aux entreprises et ménages était soumis à un moratoire", commente l'autorité.

Celle-ci précise que les banques chypriotes, hongroises et portugaises ont déclaré la proportion la plus élevée de prêts soumis à moratoire. Les banques françaises, espagnoles et italiennes ont quant à elles déclaré les volumes les plus élevés.

"Les prêts sous régime de moratoire sont probablement associés à un risque de crédit accru. (...) Les banques devraient rester vigilantes et évaluer en continu la qualité de ce type d'exposition", met en garde l'Autorité bancaire européenne.

Le rapport a également évalué la situation des prêts accordés avec un système de garantie publique : en juin, les prêts nouvellement émis et soumis à une garantie publique représentaient 181 milliards d'euros, soit 1,2% du total des crédits bancaires.

L'essentiel de ces prêts a été accordé à des entreprises non financières, et essentiellement en Espagne, en France, en Italie et au Portugal.

"Les banques d'autres pays européens ont fait état de volumes très faibles, certains pays n'en ayant même recensé aucun", détaille l'autorité bancaire européenne.