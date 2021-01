Covid-19: premières injections au compte-gouttes pour les plus de 75 ans

File d'attente devant un centre de vaccination à Paris le 15 janvier 2021 ( AFP / Martin BUREAU )

Des piqures et surtout de la patience: la vaccination contre le Covid-19 s'est élargie lundi à tous les plus de 75 ans, sur fond de craintes de pénurie et de critiques sur l'organisation, alors que le virus a déjà provoqué la mort de plus de 70.000 personnes.

"Il y a deux mois de cela j'étais très réservé, maintenant je me rends compte qu'il n'y a pas d'autre solution, donc on le fait", a expliqué Guy Giral, 81 ans, venu se faire vacciner à l'hôpital Haut-Lévêque à Pessac (CHU de Bordeaux).

Réservée jusque-là à certains publics prioritaires dont les résidents d'Ehpad ou les soignants de plus de 50 ans, la vaccination est désormais accessible à tous les 75 ans et plus (5 millions de personnes) et à 800.000 personnes présentant des pathologies à "haut risque" (insuffisances rénales chroniques, cancer sous traitement...).

Dans un pays aux tendances vaccino-sceptiques, un sondage Ifop cité par Le Parisien dimanche indique que 54% des Français souhaitent désormais se faire vacciner. C'est 15 points de plus qu'en décembre.

- Sept Nobel et Line Renaud -

Pour montrer l'exemple, sept prix Nobel français ont tendu le bras devant les caméras. "Je ne pense pas être un modèle, mais si je peux faire quelque chose en faveur de la vaccination, je le fais", a relativisé Gérard Mourou, prix Nobel de Physique 2018.

"J'étais réticente. J'avais plutôt décidé d'attendre. Devant l'ampleur de l'épidémie, j'ai décidé d'y aller", a raconté pour sa part la comédienne et chanteuse Line Renaud, 92 ans, vaccinée à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine).

Les demandes de rendez-vous, ouvertes vendredi, ont été marquées par un afflux, avec plus d'un million de rendez-vous pris le soir-même. Mais tous les seniors n'ont pas pu s'inscrire, générant crispations et frustrations.

"A chaque fois que des doses arrivent, on les met immédiatement à disposition, on ouvre des créneaux de rendez-vous pour les Français. Nous sommes en flux tendu, c'est notre stratégie, c'est la stratégie de tous les pays qui vaccinent", a assuré lundi matin le ministre de la Santé, Olivier Véran, en marge d'une visite au CHU de Grenoble.

A la mairie du XXe arrondissement de Paris, André Masson, 85 ans, cherche à prendre rendez-vous, pour lui et sa femme. "J'ai téléphoné sans arrêt mais je n'ai eu que des: +rappelez... rappelez... rappelez+".

- Crainte d'un rebond -

Contrôle de police sur la place de la Concorde à Paris pendant le couvre-feu, le 16 janvier 2021 ( AFP / MARTIN BUREAU )

Dans une France sous couvre-feu avancé à 18H00 depuis samedi et pour "au moins 15 jours" afin de limiter les contacts sociaux, le gouvernement table sur ces injections pour enrayer l'épidémie.

Celle-ci ne montre pas de signes de faiblesse, avec 2.766 malades en réanimation dimanche et 136 nouvelles admissions en 24 heures. Avec 141 morts comptabilisés dimanche, le bilan total des décès a atteint 70.283, selon Santé publique France.

Et la crainte d'un rebond s'amplifie avec la menace de nouveaux variants - britannique et sud-africain - plus contagieux.

"Il faut vacciner plus vite" et "tout ce qu'on va faire pour retarder" la reprise épidémique par des restrictions sanitaires "est bon à prendre", a expliqué à l'AFP Simon Cauchemez, qui a réalisé des projections pour l'Institut Pasteur.

Rideaux tirés pour les commerces le 16 janvier 2021 à 18H00 à Biarritz ( AFP / GAIZKA IROZ )

Le gouvernement continue d'être la cible de critiques pour sa gestion de la crise sanitaire. Le numéro un de la CGT, Philippe Martinez, a évoqué lundi des "balbutiements" et regretté que "les délais d'attente se rallongent" pour se faire vacciner.

Et certains maires montent au créneau: "Que le gouvernement dise la vérité! Qu'on ne recommence pas la même histoire qu'avec les masques ou les tests", a exhorté la maire de Lille, Martine Aubry, alertant sur une "pénurie de vaccins".

"Le nombre de doses de vaccin qui sont dédiées à notre centre sont limitées. A ce stade nous pouvons vacciner 30 personnes par jour, ce qui est relativement peu", a indiqué sur sa page Facebook le maire PS de Pantin (Seine-Saint-Denis) Bertrand Kern, demandant "à chacune et à chacun de faire preuve de patience".

La ville de Clamart (Hauts-de-Seine), dirigée par Jean-Didier Berger (Libres!, ex-LR), a elle assuré n'avoir reçu, "contrairement aux annonces gouvernementales", que "170 et non 420 doses de vaccin". Des rendez-vous "vont devoir être reportés", peut-on lire sur son site internet.

Après des sueurs froides liées à l'annonce d'une baisse de cadence "pour trois à quatre semaines", le groupe américain Pfizer, associé au laboratoire allemand BioNTech, avait annoncé samedi un "plan" pour accélérer la production et revenir au calendrier initial de livraisons de son vaccin à l'UE "à partir de la semaine du 25 janvier".

Le retard de livraison sera rattrapé "à la fin du 1er trimestre", a assuré lundi la ministre déléguée à l'Industrie Agnès Pannier-Runacher, se disant cependant "vigilante".

