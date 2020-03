Covid-19 : pourquoi il est impératif de se laver les mains

Les maladies infectieuses sont l'une des premières causes de mortalité et de morbidité dans le monde selon l'Organisation mondiale de la santé. Cependant, leur impact dépend grandement de la situation géographique et du niveau de développement des pays concernés, notamment des conditions d'hygiène. L'application de ces règles d'hygiène tient une grande place dans la stratégie appliquée par l'OMS. Ces mesures portent essentiellement sur l'hygiène des mains, l'hygiène alimentaire, l'hygiène des locaux et l'hygiène individuelle. Selon l'OMS, le lavage des mains au savon avant de manger et après être allé aux toilettes pourrait réduire de près de 25 % le nombre de décès dus aux infections respiratoires aiguës.Lire aussi Contre la mortalité infantile, l'Afrique en progrèsL'étude de KarachiUne étude appelée « Étude de Karachi sur la santé et le savon » menée en 2002 à Karachi (Pakistan) a démontré l'efficacité du lavage régulier des mains. L'objectif de l'étude était d'évaluer l'effet du lavage des mains avec du savon dans un contexte où les maladies infectieuses sont les principales causes des maladies et des décès infantiles.Au total, 25 quartiers de la ville ont reçu du savon antibactérien (contenant 1,2 % de triclocarban) ou du savon ordinaire. Les agents de terrain ont encouragé les familles à se laver les mains avant de préparer la nourriture, avant de manger, avant de nourrir les bébés et après avoir été aux...