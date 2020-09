Covid-19: pour Jean-Luc Mélenchon, l'exécutif n'a tiré "aucune leçon" de la première vague

Le leader de la France insoumise a une nouvelle fois appelé à la "planification", dont il demande la mise en place face à la crise sanitaire du coronavirus.

Jean-Luc Mélenchon, le 15 septembre 2020, à Paris ( AFP / MARTIN BUREAU )

Pendant que le gouvernement planche sur la stratégie à adopter face à la résurgence de l'épidémie de Covid-19, les critiques fusent sur les tatonnements de l'exécutif. Jean-Luc Mélenchon s'est dit "inquiet" du "manque d'organisation" des autorités. "Il apparait curieusement qu'en définitive, après la première vague, il n'a été tiré pratiquement aucne leçon des évènements qui avaient eu lieu la première fois" , a estimé le leader insoumis, jeudi 17 septembre, à Marseille.

"Il ne faut pas simplement bavarder"

"C'est pas faute d'avoir dit sur tous les tons qu'il fallait planifier, organiser. Comment a-t-on pu oublier que dès lors que l'activité reprendrait, il y aurait moins de réserve sanitaire pour aller dans les hopitaux? Comment a t-on pu ne pas tenir compte du fait que les gens qu'on avait d'abord détourné des hopitaux pendant la première vague et qui avaient d'autres maladies finiraient par revenir. Ils ont quand même le droit d'être soignés!", constate t-il.

Nouvelles hospitalisations et admissions en réanimation par jour en France ( AFP / )

"Je suis un peu inquiet de découvrir, à mesure qu'on parle de cette montée d'une deuxième vague qu'il y a des imprévisions incroyables et un manque d'organisation. Il faut faire un gros effort de planification bon sang ! Il faut pas simplement bavarder sur le sujet ou faire peur aux gens sans leur donner aucun moyen de montrer de quelle façon concrète on peut se tirer d'affaire", a t-il encore ajouté.

Quatre mois après la fin du confinement, la situation épidémique est inquiétante. D'abord, le nombre de contaminations en France connaît une hausse régulière (près de 10.000 en 24 heures selon les chiffres de mercredi soir). Plus préoccupant, cette hausse commence peu à peu à se ressentir sur les hospitalisations et la réanimation, c'est-à-dire les cas les plus graves. Sur les sept derniers jours, 2.976 malades du Covid ont été hospitalisés et 508 admis en réa, dont 649 et 100 pour la seule journée de mercredi. Il y a un mois, on comptait quotidiennement environ 200 hospitalisations et une trentaine d'admissions en réa.