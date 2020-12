Covid-19 : pour éviter une recrudescence de l'épidémie après les fêtes, faut-il se faire tester ?

C'est ce que recommandent certains élus et spécialistes. D'autres préconisent un autoconfinement d'une semaine avant les fêtes et le strict respect des gestes barrières.

Une soignante réalise un prélèvement pour un dépistage de Covid-19. ( AFP / ALAIN JOCARD )

Alors que les Français s'apprêtent à retrouver leurs proches pour les fêtes de fin d'année, comment éviter une recrudescence de l'épidémie ? Le président Les Républicains de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur et de l'association des Régions de France Renaud Muselier a appelé sur franceinfo les Français à se faire tester en masse avant les fêtes afin d'éviter les clusters familiaux . De son côté, la présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse (Libres!) a également demandé aux Franciliens de se faire tester après les fêtes de fin d'année pour "éviter à tout prix une troisième vague" de Covid-19.

"On aura besoin que tous les Franciliens aillent se faire tester au lendemain des fêtes parce qu'ils auront vu leurs proches", a mis en garde sur France Inter Valérie Pécresse. " Il faut éviter l'effet Thanksgiving , ce qui s'est passé aux Etats-Unis où tous les Américains sont partis dans leur famille et ils ont déclenché une nouvelle vague de contamination", a-t-elle expliqué.

Ces recommandations font échos à celles de nombreux spécialistes qui préconisent également de s'autoconfiner avant de rejoindre ses proches . "Ce que l'on peut conseiller aux gens qui vont voir leur famille, c'est de s'autoconfiner pendant les sept jours précédents et de faire un test avant d'aller voir la famille", a ainsi expliqué la professeure Anne-Claude Crémieux, infectiologue à l'hôpital Saint-Louis de Paris, sur franceinfo . Pour plus d'efficacité, il est recommandé de faire un test PCR à la date la plus proche possible de celle des retrouvailles afin d'éviter d'être contaminé entre temps. "Entre 24 et 48 heures avant", idéalement, a préconisé la semaine dernière François Blanchecotte, président du syndicat national des biologistes (SDB), sur BFMTV .

Une stratégie insuffisante ?

Cette stratégie ne convainc toutefois pas tous les spécialistes qui craignent une saturation des laboratoires , au risque de rendre plus difficile l'accès aux tests aux personnes qui en auraient réellement besoin. "Le test n'est pas en soi un passeport de contagiosité, et ce n'est pas non plus un remède-miracle", a expliqué sur France Inter Lionel Barrand, président du SJBM - Syndicat national des jeunes biologistes médicaux. "Il faut le faire principalement si on a un doute, si on a un risque d'avoir été contaminé parce qu'on a été en contact avec des personnes sans masque, ou si on a des symptômes", a-t-il précisé.

Ces spécialistes redoutent également que des tests négatifs n'entraînent un abandon des gestes barrières . "On a des faux négatifs, surtout dans les tests antigéniques. Ce serait donc contre-productif de tester tout le monde, et que ces personnes-là ne fassent plus du tout attention", a souligné sur France Inter Lionel Barrand.

La France a enregistré dimanche 11.022 nouveaux cas de contamination par le coronavirus en 24 heures, largement au-dessus de l'objectif des 5.000 cas par jour fixé par le gouvernement pour lever les mesures de confinement le 15 décembre.