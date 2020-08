Covid-19: plus de 4.700 nouveaux cas en 24 heures, nouveau record depuis mai

Un marché à Lourges, dans le sud de la France, le 18 août 2020 ( AFP / Christophe SIMON )

La France a dépassé ces dernières 24 heures les 4.700 nouveaux cas de Covid-19, une progression inédite depuis mai, selon les chiffres publiés jeudi par Santé Publique France.

Sur la dernière journée écoulée, 4.771 nouveaux diagnostics positifs ont été enregistrés, contre 3.776 mercredi. Depuis mai, c'est la première fois que la barre des 4.000 nouveaux cas sur 24H est franchie.

Au total, 18.638 personnes ont été dépistées positives au Covid-19 sur les sept derniers jours.

Et le pourcentage de tests positifs continue à légèrement augmenter, à 3,3% contre 3,1% mercredi. 33 nouveaux foyers de cas groupés (clusters) ont été détectés, a aussi indiqué Santé Publique France.

Les hôpitaux français ont admis 149 nouveaux patients atteints de Covid-19 au cours des dernières 24 heures, contre 162 mercredi, selon les chiffres publiés jeudi par la Direction générale de la santé (DGS). Au total, 4.748 personnes sont hospitalisées pour une infection au Covid-19, un chiffre en baisse (elles étaient 4.806 mercredi, 4.823 mardi).

Le nombre de patients en réanimation (380) a légèrement augmenté par rapport à la veille (374).

30.480 personnes sont décédées en France depuis le début de l'épidémie (soit 12 décès depuis mercredi), dont 19.969 au sein des établissements hospitaliers et 10.511 en établissements sociaux et médico-sociaux (un chiffre qui date de mardi et sera actualisé le 25 août).

