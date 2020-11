Covid-19: plus de 4.000 personnes désormais en réanimation

Plus de 4.000 malades du Covid-19 sont désormais en réanimation ou soins intensifs, avec une hausse continue du nombre d'admission dans ces services sur 24 heures, selon les chiffres de Santé Publique France publiés mercredi.

Le nombre de personnes en réanimation s'établit à 4.080, alors qu'il n'était encore que de 3.869 la veille.

Le nombre de nouvelles admissions dans les services de réanimation, soins intensifs et continus depuis mardi a aussi franchi un cap, à 540. Ce chiffre est de l'ordre de ceux enregistrés au plus fort de la première vague de l'épidémie de coronavirus, fin mars et début avril.

Le nombre de lits de réanimation, déjà relevé de 5.100 à 5.800 après la première vague épidémique, a atteint 6.400 en début de semaine. Il devrait bientôt dépasser 7.500, avec un palier suivant établi à 10.500, selon le gouvernement.

Avec 394 nouveaux décès à l'hôpital en 24 heures, le virus a causé la mort de 38.674 personnes depuis le début de l'épidémie, dont 26.595 en milieu hospitalier. La veille, les chiffres quotidiens de Santé publique France avaient fait état de 430 décès en 24 heures.

Les chiffres de contamination restent très élevés, alors que les Français se font massivement tester. Le nombre de nouveaux cas de contamination a progressé avec 40.558 cas supplémentaires depuis mardi. Pour un total de plus d'1,5 million de cas confirmés depuis le début de l'épidémie. Le taux de positivité des tests, à 20,6% mardi, n'était pas disponible mercredi soir.

Un Conseil de défense présidé par Emmanuel Macron a débattu mercredi d'un possible durcissement des mesures pour lutter contre la progression de l'épidémie.

Le président de la Fédération hospitalière de France, Frédéric Valletoux, a appelé à un resserrement de la vis "si les chiffres ne s'améliorent pas".

Le nombre total de personnes hospitalisées est lui de 27.511, avec 3.681 nouveaux malades du Covid-19 entrés à l'hôpital sur les dernières 24 heures, selon l'agence sanitaire.