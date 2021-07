Covid-19 : plus de 10.000 travailleurs exemptés d'isolement au Royaume-Uni

Des centaines de milliers de cas contacts étaient jusqu'alors contraints de s'isoler durant dix jours, créant des pénuries de main d'oeuvre et handicapant l'économie du Royaume-Uni.

Le ministre britannique de l'Environnement et de l'Agriculture, George Eustice. ( 10 Downing Street / PIPPA FOWLES )

Au Royaume-Uni, plus de 10.000 travailleurs du secteur alimentaire seront exemptés d'isolement en cas de contact avec un malade du coronavirus, a annoncé ce vendredi 23 juillet le gouvernement britannique. Objectif : éviter des problèmes d'approvisionnement dans ce pays , en pleine flambée des contaminations.

La mesure prend effet dès cette semaine. Certains de ces employés pourront donc échapper à un isolement de dix jours, à condition de présenter quotidiennement un test négatif , quel que soit leur statut vaccinal.

"Pingdemic"

Le Royaume-Uni connaît une explosion des contaminations liée au variant Delta, provoquant le placement en quarantaine de centaines de milliers de cas contacts, qui entrave l'activité économique. Après la publication dans la presse d'images de rayons vides dans certains supermarchés, faisant craindre des pénuries, le gouvernement était pressé d'agir.

Ce phénomène a été baptisé "pingdemic" , jeu de mot entre "ping" (recevoir une notification de l'application de traçage) et "epidemic".

"Nous avons identifié près de 500 sites clés, qui incluent environ 170 dépôts de supermarchés, outre quelque 200 fabricants clés comme nos fabricants de pain et entreprises laitières etc.", a détaillé le ministre de l'Environnement et de l'Agriculture, George Eustice, sur Sky News.

"Toutes les personnes travaillant sur ces sites stratégiques, dépôts de distribution et sites de production, pourront recourir à ce plan", a-t-il ajouté, précisant que cela concernait "probablement bien plus de 10.000 personnes" .

Plus d'isolement pour les cas contacts vaccinés

Dans un communiqué publié jeudi soir, le gouvernement a dit avoir reçu l'assurance de responsables de l'industrie alimentaires que les problèmes d'approvisionnement n'étaient pas "généralisés".

Des exemptions plus limitées sont prévues dans d'autres secteurs, comme les services de santé, les transports et l'énergie, pour les personnes totalement vaccinées présentant un test négatif qui auront été spécifiquement désignées par leur employeur.

A partir du 16 août, le gouvernement prévoit de supprimer l'obligation de s'isoler pour les cas contacts totalement vaccinés.

Des centaines de milliers de cas contacts étaient contraints de s'isoler durant dix jours, créant des pénuries de main d'oeuvre et handicapant l'économie du Royaume-Uni : rayons vides de supermarchés, ligne du métro de Londres interrompue faute de personnel suffisant, temps d'intervention des forces de police rallongés.

Le gouvernement britannique, qui a levé presque toutes les restrictions en pleine explosion des contaminations, était sous pression pour assouplir les règles d'isolement afin de ne pas enrayer la distribution.