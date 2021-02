Covid-19: Pécresse attend que les mesures supplémentaires soient "justifiées"

La présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse attend que les préfets de la région lui "justifient" les mesures de restriction supplémentaires pour enrayer la progression du Covid-19, a-t-elle expliqué dimanche au Grand Jury Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI.

"Je souhaite qu'on fasse tout pour éviter ce reconfinement de l'Ile-de-France, mais je sais qu'il va falloir prendre de nouvelles mesures", a déclaré la présidente (Libres!) de région. Si elle "approuve la stratégie du gouvernement, qui constitue à tout faire pour l'éviter", elle va quand même "demander aux préfets de justifier les mesures de restriction supplémentaires".

"Si le gouvernement me demande et me justifie des mesures de restriction dures, je ne m'y opposerai pas", a insisté Mme Pécresse.

"Ce qui me paraît impensable, c'est qu'on puisse confiner Paris sans confiner la région", a-t-elle réagi après la suggestion faite jeudi par Emmanuel Grégoire, premier adjoint de la maire PS de Paris Anne Hidalgo, de confiner la capitale pendant trois semaines afin de pouvoir tout rouvrir ensuite.

Pour enrayer la progression de l'épidémie, la présidente de région appelle à "revenir au maximum de télétravail", redescendu selon elle à un taux de 50% parmi les métiers qui peuvent y recourir. "Il faut que les entreprises refassent un effort", demande-t-elle.

Mme Pécresse demande aussi au gouvernement de "changer les critères de vaccinations" afin de l'adapter "en fonction de la population hospitalisée". Il faut "flécher les vaccins là où la pandémie fait rage", dit-elle, rejoignant ainsi le président (PS) du département de Seine-Saint Denis Stéphane Troussel qui a réclamé jeudi des "doses supplémentaires" pour accélérer la vaccination dans cette zone fortement touchée par le Covid-19.

Mme Pécresse, qui "souhaite que les écoles restent ouvertes", demande également de "tester massivement les élèves dans les écoles" avec des tests antigéniques.

Cette stratégie doit permettre selon elle de "territorialiser les réponses" à la crise sanitaire, comme à Chambourcy (Yvelines) où les écoles primaires et le collège ne rouvriront pas lundi après la détection de 13 cas de variant sud-africain.

Les 8 départements franciliens sont tous sous "surveillance renforcée", susceptibles de faire l'objet de mesures de confinements locaux à partir du week-end du 6 mars si la situation continuait à se dégrader, après des "concertations avec les élus", avait affirmé jeudi le Premier ministre Jean Castex.