Covid-19 : pas de sortie de l'épidémie avant l'été 2022, estime l'épidémiologiste Didier Pittet

S'il ne parie pas sur un retour à la normale à la normale avant l'été 2022, l'inventeur du gel hydroalcoolique estime toutefois que l'"on retournerait au théâtre" et que l'on retrouverait "d'autres activités sociales" avant cette échéance.

L'épidémiologiste suisse Didier Pittet à Genève, le 10 novembre 2020. ( AFP / FABRICE COFFRINI )

Alors que la situation sanitaire liée à la crise de Covid-19 reste stable, avec des cas de contaminations quotidiens et d'hospitalisations toujours haut mais à la baisse, l'épidémiologiste Didier Pittet semble optimiste sur l'avenir.

"On est dans un plateau stable, relativement élevé avec un nombre de transmissions qui continue à se faire, mais c'est tout de même un plateau", a déclaré le médecin. "On est dans une sorte de vigilance armée, de manière à éviter de devoir payer avec un retour de l'épidémie à des taux plus élevés", a expliqué jeudi 18 février sur France Inter le professeur inventeur du gel hydroalcoolique et président de la mission indépendante nationale sur l'évaluation de la gestion de la crise Covid-19 en France. "Si on respecte les consignes sanitaires, on a les capacités de maitriser la situation, variants ou non", a-t-il insisté.

Le spécialiste a par ailleurs estimé que les choses s'étaient améliorées en France. "Le système de santé a magnifiquement réagi et les soutiens économiques sont tout à fait exemplaires . Les choses ont largement changé, la communication s'est améliorée et l'acceptation des mesures est meilleure qu'elle l'était au départ."

Le Pr Pittet ne croit néanmoins pas que l'épidémie sera maîtrisée avant l'été 2022. Les deux prochains mois vont être délicats car "on est encore en hiver et on sait que les virus respiratoires aiment cette période", a-t-il dit. Il y aura "ensuite la campagne de vaccination" et on pourra faire "un premier bilan au début de l'été" .

"Mais on va ensuite se propulser vers l'automne et il y aura certainement d'autres variants, peut-être qu'il faudra d'autres vaccins, il faudra encore pouvoir passer un automne qui ne sera pas un automne normal", a poursuivi l'épidémiologiste.

"C'est en été 2022 qu'on pourra réellement faire un véritable bilan de la situation et tout sera beaucoup plus facile" , a-t-il ajouté. "Mais on retournera au théâtre avant et il y aura d'autres activités sociales agréables".