Covid-19 : pas de hausse d'impôts pour solder la crise, promet Gabriel Attal

Il a rappelé l'"engagement" du président à ne pas augmenter les impôts.

Gabriel Attal à Paris, le 24 février 2021. ( AFP / ALAIN JOCARD )

Il n'y aura pas de hausse des impôts pour compenser les dépenses engendrées par la crise sanitaire du covid-19, a promis vendredi 5 mars le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.

"On ne souhaite pas augmenter les impôts et les taxes, a-t-il expliqué sur franceinfo . C'est constant depuis le début du quinquennat, on a même fait le choix de les baisser, et on va continuer à le faire notamment sur la tranche de la taxe d'habitation, sur l'impôt sur le revenu."

"On a pu voir par le passé qu'à l'issue de certaines crises, l'ardoise était réglée par une augmentation des impôts, a-t-il encore déclaré. Donc il faut être très clair sur notre engagement et celui du président de la République, nous n'augmenterons pas les impôts pour solder cette crise. "

Lundi, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire avait écarté une taxation de l'épargne des ménages pour inciter à la consommation et contribuer à la relance de l'économie. "J'écarte une nouvelle fois clairement et définitivement toute taxation de l'épargne des Français", avait-il affirmé le ministre lors d'un point presse consacré au plan de relance.