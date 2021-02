Covid-19: pas besoin de "mesures exceptionnelles" supplémentaires, dit Castaner

La situation sur le front de l'épidémie de Covid-19 ne nécessite "pas de mesures exceptionnelles" supplémentaires, a estimé mercredi le patron des députés LREM Christophe Castaner peu avant un nouveau Conseil de défense sanitaire et le Conseil des ministres.

"Nous sommes toujours à un haut niveau de personnes qui attrapent le virus (...) Donc il nous faut rester extrêmement vigilants, attentifs, mais il ne faut pas prendre de mesures exceptionnelles car on voit bien aujourd'hui que le plateau est maîtrisé, que notre capacité hospitalière répond présent, que le nombre de personnes en réanimation a baissé, de peu", a-t-il expliqué sur France 2.

"Personne ne peut prédire ni le pire, ni le meilleur", a-t-il aussi considéré alors qu'un rebond de l'épidémie en raison de la diffusion de variants du coronavirus prédit par nombre de spécialistes ne se produit toujours pas.

Dans ce contexte, même si le nombre de cas quotidiens reste "phénoménal", cela n'empêche pas qu'"il faut se préparer" à desserrer les restrictions, a estimé Christophe Castaner, interrogé sur la réouverture des lieux de culture.

Ainsi les expérimentations de concerts debout à venir doivent-elles "nous apprendre à vivre avec le virus et nous donner un horizon positif".

Mais concernant les bars et restaurants, "toutes les études" ont montré qu'ils étaient "le premier lieu de contamination", a souligné le patron de la majorité présidentielle.

La ministre de la Culture Roselyne Bachelot s'est déclarée lundi "très optimiste" pour les festivals assis, et a annoncé des "expérimentations" en mars et avril, à Marseille et Paris, pour des concerts "debout", afin de trouver un modèle permettant la réouverture des lieux de spectacle malgré l'épidémie.

Un mois après la généralisation du couvre-feu à 18H00 et plus de deux semaines après la décision de l'exécutif de ne pas reconfiner, l'explosion des cas de Covid redoutée à cause des variants n'a toujours pas eu lieu, mais la plupart des spécialistes appellent à la prudence.