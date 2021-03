Emmanuel Macron doit trancher mercredi face à la "troisième vague" de l'épidémie de Covid-19. "Vu l'état de la situation, un peu plus de partage de la décision, ce ne serait pas inintéressant", estime le secrétaire général de la CFDT mercredi matin sur France Inter.

Le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger le 9 juillet 2020. ( AFP / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT )

Alors qu'un nouveau Conseil de défense se tient mercredi 17 mars au cours duquel Emmanuel Macron doit décider ou non de prendre de nouvelles mesures restrictives face à la reprise de l'épidémie de Covid-19, qualifiée de "troisième vague" la veille par le Premier ministre, Laurent Berger a déploré sur France Inter "une forme de supplice".

"Ca fait des semaines qu'on nous dit :'Peut-être que vous allez être reconfinés'. Les gens sont un peu en suspens et ça n'arrive pas sur un terrain vierge. Ca arrive dans un moment où les gens sont fatigués psychologiquement, las, un peu tendus, même très tendus. Je ne sais pas ce qui va arriver", a estimé le secrétaire général de la CFDT.

Le responsable syndical a par ailleurs regretté que le chef de l'Etat soit le seul maître à bord pour prendre ces décisions. "Moi ce qui m'inquiète, c'est que ça fait trois semaines que la situation est là, et qu'on est suspendus à la décision d'un seul homme. Ca pose une difficulté. Vu l'état de la situation, un peu plus de partage de la décision, ça ne serait pas inintéressant ! On attend tous l'allocution, ou je ne sais quoi, pour savoir comment les choses vont être traitées pour une partie de la population. Ça fait trois semaines qu'on sait que c'est grave, là il faut décider", a-t-il martelé.

"On est un pays où l'on a un Parlement ! Si on avait une décision partagée, on serait moins dans une hystérie collective du 'y'a qu'à, faut qu'on', et de critique facile. On est au bout de cette façon de procéder qui consiste à attendre la décision du président de la République", a-t-il encore dit.

Si Emmanuel Macron a repoussé pendant longtemps l'idée d'un reconfinement, il semble être revenu sur sa position. Celui qui s'est souvent décrit comme "le maître des horloges" a concédé lundi : "le maître du temps, c'est le virus". "Nous aurons à prendre dans les jours qui viennent, sans doute, de nouvelles décisions", a-t-il également prévenu.

En attendant les annonces, Jean Castex a préparé les esprits : "Le moment est venu pour envisager des dispositions pour la région francilienne" , a-t-il averti sur BFMTV mardi soir. "Reconfiner le week-end, c'est une hypothèse", a précisé le Premier ministre, comme c'est déjà le cas dans les agglomérations de Nice, Dunkerque et dans le Pas-de-Calais.