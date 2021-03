Covid-19 : "On aura un vaccin français", assure le PDG de l'Inserm

Selon Gilles Bloch, la France aura bien son "vaccin-maison" face au coronavirus, qui interviendra "en deuxième ligne" après les solutions déjà distribuées par les laboratoires étrangers.

(illustration) ( AFP / JOEL SAGET )

Le "Made in France" peut-il encore rejoindre la course des vaccins anti-Covid? Oui, à en croire les propos du PSG de l'Inserm, interrogé sur franceinfo mercredi 10 mars. "Dans les prochains mois, on aura un vaccin français" contre le coronavirus , a ainsi déclaré Gilles Bloch. Le retard pris par les laboratoires français, dont Sanofi, dans l'élaboration des vaccins contre le Covid-19 avait suscité de vives réactions dans la sphère politique entre accusations de "déclassement" et "humiliations".

"On a un pipeline avec plusieurs dizaines de vaccins en France, il y en a une douzaine qui sont dans les laboratoires de l'Inserm. Et sur les prochains mois on aura un vaccin français qui va sortir, qui sera utile, en deuxième ligne, derrière les premiers vaccins qui ont été mis sur le marché" , explique le PDG de l'Inserm. "On en est aux essais cliniques", précise t-il, rappellant qu'on "a encore de longs mois, voire quelques petites années, où il y aura encore des cas de Covid". Dans les colonnes des Echos , Gilles Bloch avait affirmé début mars que "la France n'avait pas les équipes les plus avancées sur le vaccin au début de la crise". "Le rebond est amorcé", avait-il estimé.

Graphique montrant l'évolution des hospitalisations et des réanimations en France, au 9 mars ( AFP / )

Le nombre de patients atteints du Covid-19 en réanimation a continué de progresser mardi, à 3.918 dont 421 admis au cours des dernières 24 heures, selon les données hospitalières publiées par les autorités sanitaires. Le nombre de patients en réa, service qui accueille les cas les plus graves, a augmenté de 69 en 24 heures. Il y a une semaine, il s'élevait à 3.586. Descendu sous la barre des 2.600 début janvier, cet indicateur n'a cessé de monter depuis et se situe désormais au niveau de fin novembre. Il reste toutefois encore loin du pic de la deuxième vague de l'automne (4.900 mi-novembre) et de la première vague au printemps (7.000 début avril).

Mardi soir, la DGS a fait état de 227.257 nouvelles injections de vaccin dans les dernières 24 heures. Au total, 4.149.077 personnes ont reçu une première dose, et 2.045.353 sont vaccinées avec deux doses.