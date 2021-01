Covid-19 : Olivier Véran "ment", estime Ségolène Royal

"Ils mentent sur l'explication de la désorganisation, et ça, c'est très déstabilisant", a-t-elle estimé.

Ségolène Royal à Marseille, le 23 janvier 2020. ( AFP / CHRISTOPHE SIMON )

Olivier Véran "ment", a déclaré jeudi 21 janvier Ségolène Royal, qui estime même qu'"ils l'avouent presque eux-mêmes, qu'ils mentent".

"Ce qui serait acceptable, c'est qu'on ait la vérité tous les jours, a-t-elle répondu, sur France 2 , à une question sur un éventuel reconfinement. On a l'impression que ce gouvernement ment tous les jours pour dissimuler ses échecs."

"Il vaudrait mieux un gouvernement qui dise : 'sur les masques, on s'est trompé, sur les tests, on s'est trompé , aujourd'hui sur les vaccins on a pas fait ce qu'il fallait', a-t-elle poursuivi. C'est très insécurisant de constater que les choses sont mal gérées."

"Non, tout ne va pas bien"

Le ministre de la Santé "ment", a tranché la présidente de l'ONG Désir d'avenir. "Ils l'avouent presque eux-mêmes, qu'ils mentent, en disant 'tout va bien' a-t-elle encore estimé. Mais non, tout ne va pas bien".

"Ils mentent sur l'explication de la désorganisation, et ça, c'est très déstabilisant", a poursuivi l'ancienne ministre.

"La vraie question qui se pose, c'est : est-il vrai ou non que le gouvernement français a renoncé à acheter 500 millions de doses pour avantager Sanofi ? C'est la question que je pose. Se sont-ils fait avoir par un mensonge de Sanofi ou ont-ils volontairement ralenti la commande, pensant pouvoir avantager une industrie française", s'est-elle interrogée.

Alors comment accélérer la campagne de vaccination ? "Qui est compétent en logistique dans notre pays ?, s'est-elle interrogée. C'est l'armée, à condition que les vaccins soient là."