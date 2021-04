Covid-19 : Olivier Véran favorable à une levée des mesures "territoire par territoire"

Si le ministre de la Santé n'a pas précisé de calendrier, il espère "qu'on aura un été serein, mais vigilant, comme celui de l'année dernière".

Le ministre de la Santé Olivier Véran, le 14 avril 2021. ( AFP / THOMAS SAMSON )

"Depuis cinq jours, nous amorçons une décroissance de l'épidémie" mais "cette diminution reste fragile" car "nous sommes toujours à un niveau très élevé de l'épidémie", a indiqué le ministre de la Santé Olivier Véran au Télégramme de Brest mardi 20 avril. "La descente n'est pas encore suffisamment rapide et tranchée. Il nous faut continuer nos efforts", a-t-il ajouté.

Interrogé sur la levée des restrictions, le ministre a indiqué qu'"à ce jour", le calendrier n'avait pas changé et que " cela fera l'objet d'annonces en temps voulu ". "Le 26 avril, la réouverture des écoles en présentiel ; le 3 mai, la réouverture des collèges et lycées en présentiel ; et nous pourrons envisager ensuite un certain nombre d'allégements des mesures à partir de la mi-mai", a détaillé Olivier Véran.

La levée des restrictions se fera-t-elle à l'échelle nationale ? Le ministre de la Santé a ouvert la voie à un déconfinement localisé . "Je suis ouvert à l'idée d'une approche territoire par territoire dans la levée des mesures de freinage, comme j'y étais favorable lors de leur mise en place", a-t-il affirmé dans le quotidien régional. "Lorsqu'on envisage de lever un certain nombre de contraintes, il faut regarder la situation épidémique dans chaque territoire, la situation hospitalière et, de façon générale, le niveau de saturation des hôpitaux en France", a-t-il ajouté. La situation est en effet très hétérogène en France, le taux d'incidence variant, par exemple, de 88,7 dans le Finistère à 665,7 en Seine-Saint-Denis.

Interrogé sur une levée du couvre-feu avant le début des vacances d'été, Olivier Véran a seulement expliqué que "l'ensemble des mesures de freinage sera amené à être réévalué à différents moments, de façon progressive". " J'espère qu'on aura un été serein, mais vigilant, comme celui de l'année dernière . Que les Français puissent retrouver le plus de libertés possible. Si nous tenons ensemble, alors nous y arriverons", a souligné le ministre qui a toutefois prévenu : "Avec la Covid-19 et ses variants, nous ne sommes jamais à l'abri de mauvaises nouvelles..."