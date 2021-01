Covid-19: nouvelles décisions attendues en France, dans une "course de vitesse" contre le virus

Le président Emmanuel Macron lors d'un Conseil de défense à l'Elysée avec le ministre de la Santé Olivier Veran, le 12 novembre 2020 à Paris ( POOL / Thibault Camus )

Un conseil de défense s'est réuni mercredi autour du chef de l'Etat et de nouvelles mesures sont attendues pour ralentir l'épidémie de Covid-19, mais les experts sanitaires appellent à mettre le turbo sur la vaccination pour contenir son variant le plus contagieux.

Un reconfinement semble écarté à ce stade. Mais l'ajout de territoires aux 25 départements déjà sous couvre-feu dès 18h00, voire sa généralisation à l'ensemble du pays, fait partie des hypothèses envisagées, selon des sources proches du gouvernement, qui dévoilera son plan lors d'une conférence de presse jeudi.

Le président du Conseil scientifique qui guide les choix de l'exécutif, Jean-François Delfraissy, a dressé un état des lieux "paradoxal": "d'un côté on a une France qui se situe mieux que l'ensemble des pays européens (au niveau des contaminations), de l'autre, on a des chiffres qui stagnent, voire en légère augmentation depuis la mi-décembre, on n'a pas encore le retentissement exact des conséquences des fêtes du 31 décembre, et on a un taux d'occupation des lits en hospitalisation et réanimation relativement élevé, mais qui ne s'emballe pas", a-t-il développé sur France Info.

- "Pas d'extrême urgence" -

Evolution en France du nombre de nouveaux cas, hospitalisations, entrées en réanimation et décès, totaux et tendances pour ces quatre indicateurs, au 11 janvier ( AFP / )

"Il y aura probablement un certain nombre de mesures plus strictes à prendre", mais "on n'est pas dans l'extrême urgence", a déclaré l'immunologue, qui recommande de laisser les écoles ouvertes.

Environ 20.000 nouveaux cas sont comptabilisés chaque jour, loin des 5.000 espérés à la mi-décembre par le gouvernement.

La semaine dernière, les bars, restaurants et lieux culturels ont déjà vu leur réouverture repoussée.

Principale inquiétude, la circulation du variant "VOC 202012/01", qui a provoqué une flambée épidémique au Royaume-Uni, où les hôpitaux sont submergés, et qui représente désormais environ 1% des tests positifs au Covid-19 en France, selon les résultats préliminaires d'une enquête nationale.

"On est dans une sorte de course de vitesse entre l'apparition de ce variant" et "la vaccination des personnes les plus fragiles", a déclaré M. Delfraissy.

"Il faut vacciner le plus de gens le plus vite possible, pour que ce variant anglais ne fasse pas encore plus de mal que ce qu'on a déjà vécu", a renchéri sur France Inter la réanimatrice de l'hôpital Bichat Lila Bouadma, elle aussi membre du Conseil scientifique.

Le Pr Delfraissy a aussi évoqué d'"éventuelles restrictions de voyage" avec des pays où le "virus anglais" est très présent et a appelé à "restreindre de façon drastique nos relations avec l'Afrique du sud", où circule un autre variant, dont les scientifiques redoutent qu'il résiste mieux aux vaccins.

- étudiants -

Graphique montrant l'évolution des hospitalisations et des réanimations en France, au 12 janvier ( AFP / )

Le Covid-19 pèse toujours sur le système de santé français, avec 24.703 patients hospitalisés, chiffre stable depuis un mois, dont 1.660 nouvelles admissions mardi, et 362 décès à l'hôpital le même jour. Au total, 68.802 personnes sont mortes de la maladie depuis le début de l'épidémie.

Dans ce contexte, les autorités affichent leur volontarisme pour accélérer la campagne de vaccination, après un démarrage poussif et critiqué.

Selon le dernier bilan, près de 190.000 personnes ont reçu leur première injection, alors que la France disposait la semaine dernière d'un million de doses du vaccin Pfizer/BioNTech.

Le maire de Nancy Mathieu Klein discute avec une personne âgée venue se faire vacciner à Nancy le 13 janvier 2021 ( AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN )

Les chiffres ont été boostés par l'ouverture de la vaccination aux professionnels de santé, pompiers, et aides à domicile de plus de 50 ans ou à risques. Mardi matin, moins de 30.000 résidents âgés des Ehpad avaient reçu le vaccin.

Mercredi, Nancy a officiellement inauguré la vaccination pour les plus de 75 ans en ville, qui démarrera lundi au niveau national. Les rendez-vous pourront être pris à partir de jeudi sur internet et par téléphone.

"Il faut arrêter ce Covid qui mange la vie à tout le monde. Je suis très heureuse d'être la première", a lancé Odette Brogonzoli, 84 ans, venue au palais des Congrès de Nancy transformé en centre de vaccination.

Mais avec 5 millions de personnes âgées de plus de 75 ans en France, "l'honnêteté commande de dire que cette vaccination prendra plusieurs semaines", a clarifié le Premier ministre, Jean Castex, lors des questions au gouvernement au Sénat. Entre les vaccins Pfizer/BioNTech et Moderna, la France attend pour tout le mois de janvier 2,6 millions de doses.

De son côté, le président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, le Pr Alain Fischer, a plaidé pour que la vaccination soit également ouverte aux "personnes atteintes de pathologies, pour lesquels le corps médical estime qu'il y a +ultra haute priorité+", comme "les patients atteints de cancer en chimiothérapie, les patients en insuffisance rénale chronique, les transplantés, et toute une série" de "maladies rares qui exposent (les malades) à des formes ultra sévères de Covid, c'est aussi par exemple la Trisomie21".

Selon lui, "ça représente quelques centaines de milliers de personnes dont nous pensons qu'elles doivent pouvoir bénéficier (de la vaccination) dès lundi prochain".

"Il y a trois mois difficiles à tenir", a résumé Jean-François Delfraissy, particulièrement inquiet pour la santé mentale des étudiants.

Il a demandé de "tout faire pour qu'on puisse reprendre en présentiel une partie de l'activité des étudiants" privés d'amphis et de contacts, "un problème de santé publique majeure".

