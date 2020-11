Covid-19: nouvel espoir avec le vaccin de Moderna, à l'heure des restrictions

Des volontaires participent à l'essai du vaccin de Moderna contre le Covid-19 à Detroit, dans le Michigan, aux Etats-Unis, le 5 août 2020 ( AFP / - )

L'annonce lundi par la société américaine Moderna d'un vaccin efficace à près de 95% contre le Covid-19 vient apporter un nouvel espoir dans le monde où plusieurs pays, notamment en Europe, continuent d'adopter des restrictions face à une épidémie galopante.

Après l'annonce la semaine dernière par les laboratoires américain Pfizer et allemand BioNTech d'un vaccin efficace à 90%, la société de biotechnologie Moderna a affirmé que le sien avait une efficacité de 94,5%.

Elle compte en fabriquer 20 millions de doses d'ici fin décembre, rendant plus concrète la perspective des vaccinations contre le Covid-19.

Le directeur général de la société allemande BioNTech avait, lui, estimé dimanche que "nous pourrions avoir un hiver normal l'année prochaine", à condition "que nous ayons un taux de vaccination important avant l'automne/hiver" 2021-2022.

Face à ces motifs d'optimisme, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a cependant prévenu lundi qu'un vaccin ne suffirait pas à lui tout seul à vaincre la pandémie, et qu'il allait "compléter les autres outils que nous avons, pas les remplacer".

Dans le monde, la pandémie a fait au moins 1.319.561 morts depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP lundi.

En Allemagne, où une forte hausse des infections a été observée depuis plusieurs semaines, le gouvernement étudie de nouvelles mesures: limiter les contacts aux "membres du foyer et un maximum de deux personnes d'un autre foyer", imposer le port du masque dans les écoles et réduire la taille des classes, selon un projet d'accord.

Des restrictions ont déjà été imposées début novembre dans le pays, où bars, restaurants, lieux culturels et de loisirs sont fermés pour un mois.

De "premiers signes" d'amélioration de la courbe des infections ont été relevés la semaine dernière par l'institut de veille sanitaire Robert Koch. Mais "le nombre de contaminations est encore bien trop haut", a déclaré le ministre de l'Economie.

- Rassemblements limités en Suède -

Au Royaume-Uni, le Premier ministre Boris Johnson s'est mis à l'isolement dimanche après avoir été en contact avec une personne infectée par le nouveau coronavirus, une quarantaine malvenue en plein sprint final dans les négociations post-Brexit. Il a assuré lundi se sentir "très bien" et "déborder d'anticorps" après avoir été gravement malade du Covid-19 en avril.

Boris Johnson a été informé par le traçage des cas du service public de santé, le NHS, qu'il devait s'isoler après un contact avec quelqu'un qui a été testé positif.

Avec près de 52.000 morts, le Royaume-Uni est le pays le endeuillé en Europe par la pandémie.

Ailleurs en Europe, la Suède, qui mène une stratégie moins stricte que la plupart des pays européens, a annoncé lundi limiter les rassemblements publics à huit personnes maximum face au rebond des contaminations, une première.

En Norvège, pays qui compte pourtant un taux de contaminations relativement bas, la municipalité d'Oslo a, elle, annoncé lundi le durcissement des règles de "confinement social" pour les adolescents, particulièrement concernés par un récent rebond de l'épidémie. A partir de mardi, toutes les activités de sports et loisirs des 13-19 ans se déroulant en intérieur sont interdites pour deux semaines. Les collèges de la capitale passent aussi au niveau rouge, qui prévoit notamment des "cohortes" plus petites.

L'Autriche débutera de son côté mardi un second confinement, avec fermeture des écoles et des magasins non essentiels et appel à rester chez soi. Le chancelier Sebastian Kurz a également annoncé une campagne de dépistage du Covid-19 à grande échelle.

Quant à la France, reconfinée depuis le 30 octobre, le nombre d'entrées en réanimation y a atteint un plus bas depuis trois semaines dimanche (à 270), mais le nombre de personnes hospitalisées a battu un record, à 33.050.

"S'il y a des signes d'amélioration en termes d'épidémie, nous n'avons pas encore vaincu le virus", a prévenu le ministre de la Santé Olivier Véran, exhortant ses concitoyens à "ne pas relâcher (leurs) efforts".

- Chicago se confine -

L'Europe n'est pas seule à redoubler d'efforts: de l'autre côté de l'Atlantique, la maire de Chicago, troisième ville des Etats-Unis, a recommandé à ses 2,7 millions d'administrés d'éviter les sorties à partir de lundi sauf pour les déplacements essentiels, dont le travail et l'école, de ne recevoir aucun invité et d'annuler les traditionnelles fêtes de Thanksgiving.

Il ne s'agit que de recommandations. En revanche, les réunions privées sont, de façon obligatoire, limitées à 10 personnes maximum.

Les Etats-Unis, pays le plus endeuillé au monde par l'épidémie avec 246.224 décès, ont enregistré un million de nouvelles infections au Covid-19 en moins d'une semaine et ont franchi la barre des 11 millions de cas dimanche, selon l'université Johns Hopkins.

En Australie, un nouveau foyer épidémique a été détecté à Adelaide, une ville du sud du pays qui était largement épargnée depuis sept mois, avec pour origine un hôtel où sont mis en quarantaine les voyageurs rentrant de l'étranger.

Pour contenir le virus, les autorités ont rétabli plusieurs restrictions et suspendu les vols internationaux à destination de la ville.

