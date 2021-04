Covid-19 : nouveau revers pour AstraZeneca dans les essais d'un traitement

Le laboratoire suédo-britannique a annoncé lundi que son traitement contre le diabète Farxiga n'était pas efficace pour traiter les patients atteints de forme grave de Covid-19.

En plus de son vaccin , AstraZeneca travaille sur des traitements anti-Covid. Alors qu'il développe un traitement par anticorps, dont les derniers essais sont en cours, le laboratoire suédo-britannique misait également sur son traitement contre le diabète, Farxiga, pour les malades atteints de forme grave. Mais les premiers résutats d'essais cliniques ne sont pas concluants.

L'essai "n'a pas atteint de niveau statistique suffisant" pour prévenir la mortalité, explique lundi 12 avril le groupe dans un communiqué. Il s'agit des premiers résultats de l'essai clinique dit de phase 3 mené auprès de 1.250 personnes, en collaboration avec l'institut américain spécialisé dans les maladies cardio-vasculaires Saint Luke's Mid America.

L'objectif était d'évaluer l'efficacité du Farxiga sur des patients hospitalisés avec le Covid-19 et qui risquent de développer des complications en particulier ceux qui présentent déjà d'autres pathologies comme l'hypertension, le diabète ou des maladies du cœur ou du rein. Les résultats complets des essais seront dévoilés en mai prochain.

Nouveau revers

Il s'agit d'un nouveau revers pour AstraZeneca dont le vaccin contre le Covid-19 suscite par ailleurs beaucoup d'interrogations, notamment avec de possibles effets secondaires comme des cas de caillots sanguins.

Certains pays ont stoppé l'utilisation du vaccin, tandis que d'autres fixent des limites d'âges. Il est par exemple réservé aux plus de 30 ans au Royaume-Uni, où il a massivement été utilisé, et plus de 55 ans en France.

La distribution du sérum est en outre perturbée et subit régulièrement des retards, comme cela a été encore le cas la semaine dernière dans l'UE.