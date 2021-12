Covid-19 : nouveau record de tests à l'approche des fêtes

Plus de 6,2 millions de tests de dépistage du Covid-19 ont été réalisés la semaine du 13 au 19 décembre, dépassant le nombre record de la semaine précédente, selon le ministère de la Santé.

Alors que la cinquième vague de Covid-19 déferle sur la France, avec dans son sillage le variant Omicron, les Français se ruent sur les tests à l'approche des fêtes.

Selon les chiffres de la Drees (direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques), 6,27 millions de personnes ont été testées du 13 au 19 décembre, battant ainsi le record de la semaine précédente à 5,86 millions,

Le nombre de tests effectués est en forte hausse pour les 16-25 ans et les 26-40 ans alors que les moins de 16 ans ont été environ 10% moins nombreux à se faire dépister après leur forte activité entre la fin novembre et début décembre. À eux seuls, les moins de 25 ans totalisent plus de 3,2 millions de tests réalisés, soit plus de la moitié.

La Drees note dans un communiqué que les résultats "montrent une diminution du nombre de tests salivaires chez les plus jeunes, en lien avec le début des vacances de Noël".

L'immense majorité (97%) des tests tous types confondus est validée en moins de 24 heures après le prélèvement selon la Drees.

Les Français suivent ainsi les recommandations de l'exécutif, qui appelle depuis plusieurs jours à se faire tester avant de se retrouver en famille. Mais le président du syndicat national des biologistes François Blanchecotte a mis en garde jeudi 23 décembre sur franceinfoceux qui ne se feraient tester que le 24 décembre décembre, jour du réveillon de Noël. "On a beaucoup de gens qui veulent se faire dépister pour pouvoir être en famille pour les fêtes. Si vous venez l'après-midi du 24 ou le soir vous n'aurez pas forcément votre résultat même si on a réussi à réduire les délais à moins de sept heures, c'est difficile . Il faut donc s'y prendre aujourd'hui", a-t-il recommandé.