Covid-19 : "Moi, je ne ferai pas de 3e dose", lance Nadine Morano

L'eurodéputée a dénoncé "une vaccination administrative".

Nadine Morano à Paris, le 27 mai 2019. ( AFP / JACQUES DEMARTHON )

La députée européenne Nadine Morano a assuré mercredi 2 février qu'elle ne se ferait pas injecter de dose de rappel, tout en disant son opposition au pass vaccinal.

"Qu'on réserve la vaccination aux personnes fragiles (...). Moi, je ne ferai pas de 3ème dose. Le problème, c'est qu'on peut plus rien faire, on peut plus circuler, travailler. Déjà au départ je ne voulais même pas faire la 2e dose mais je ne pouvais plus rentrer au Parlement européen. Vous vous rendez compte ?", s'est insurgée Nadine Morano sur BFMTV .

Toutefois, si l'eurodéputée veut conserver un pass vaccinal valide, elle devra -à partir du 15 février-, avoir reçu une dose de rappel au plus tard 4 mois après sa deuxième dose.

"Une vaccination administrative" ?

"J'ai interpellé Emmanuel Macron quand il est venu à Strasbourg sur la question de la vaccination, a-t-elle encore expliqué. D'abord moi je n'aurais pas voté ce pass vaccinal , faire un pass vaccinal aux enfants de 16 ans, je trouve que c'est totalement excessif."

"J'ai eu le Covid, j'ai eu une dose de vaccin, j'ai été obligée d'avoir une 2e dose sinon mon pass s'arrêtait. Je considère que c'est une vaccination administrative , obligatoire parce que j'ai fait une prise de sang qui a montré que mon taux d'anticorps est extrêmement elevé. (...) Je constate qu'en Suisse, ils ont mis un pass sérologique qui est valable 90 jours", s'est-elle indignée.