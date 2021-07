Covid-19 : Michel Barnier veut rendre la vaccination obligatoire "pour tout le monde"

Emmanuel Macron doit prendre "sa responsabilité" et imposer la vaccination à tout le monde.

Michel Barnier à Bruxelles, en Belgique, le 27 avril 2021. ( POOL / OLIVIER HOSLET )

L'ancien négociateur pour le Brexit et potentiel candidat à la présidentielle Michel Barnier (LR) s'est prononcé dimanche 11 juillet pour que la vaccination contre le covid-19 soit rendue obligatoire pour l'ensemble de la population. Face à la progression du variant Delta et aux craintes d'une quatrième vague, le gouvernement envisage de prendre une telle mesure pour les soignants.

"Cette vaccination c'est la clé pour sortir de cette crise" sanitaire et "il faut rendre cette vaccination obligatoire pour tout le monde", a déclaré sur LCI l'ancien commissaire européen. Le patron du MoDem et haut commissaire au Plan François Bayrou, allié d'Emmanuel Macron, est lui aussi favorable à la vaccination obligatoire pour tous.

"Quand on voit ce qui arrive avec ce variant Delta, il faut que chacun prenne sa responsabilité, le président de la République le premier", a ajouté Michel Barnier à la veille d'une allocution du président Emmanuel Macron qui devrait présenter des mesures pour contrer la progression de ce variant du Covid-19.

Positionnement pour la présidentielle

Interrogé pour savoir si le chef de l'État devait annoncer une réforme des retraites, Michel Barnier s'est demandé s'il "faut tout mélanger". "Il y a eu des réformes ratées, il y a eu des occasions manquées, ce n'est pas la seule, celle des retraites. Cette question doit être au cœur du débat présidentiel et on doit dire la vérité aux Français", a-t-il affirmé. Considérant que "l'insécurité que ressentent tous nos citoyens (...) est un échec grave de ce quinquennat" , l'ancien ministre de Jacques Chirac a aussi proposé de créer un poste de ministre "dédié" à la Sécurité publique et de faire voter une loi de programmation sur 5 ans pour donner "des moyens" à la police et à la justice.

Pour la présidentielle, le potentiel candidat a affirmé qu'il "saurait rassembler les talents de la droite et du centre" et qu'il allait "rencontrer" d'autres prétendants éventuels comme les présidents de région Valérie Pécresse ou Laurent Wauquiez.