Covid-19 : malgré un "rebond", il n'y a "pas lieu d’imposer" des restrictions, selon Olivier Véran

( AFP / DAMIEN MEYER )

"Le risque le plus important est pour les plus fragiles et les non-vaccinés. C’est pour cela que nous les invitons à porter leur masque et faire leur vaccination de rappel", a expliqué le ministre de la Santé Olivier Véran dans les colonnes du Parisien dimanche 20 mars.

Le nombre de contaminations au Covid-19 continue d'augmenter, alors que les restrictions ont été allégées le 14 mars. Faut-il craindre de nouvelles mesures ? Pas pour l'instant, à en croire le ministre de la Santé Olivier Véran.

"Nous sommes vigilants ! Depuis deux jours, le nombre d’hospitalisations ne baisse plus. On s’attend à voir monter les contaminations jusqu’à fin mars, avant une décrue en avril. Il n’y a pas de signal inquiétant en réanimation ", a-t-il détaillé dans les colonnes du Parisien .

"Ce rebond, européen , est lié au variant BA.2, très contagieux. Le risque le plus important est pour les plus fragiles et les non-vaccinés. C’est pour cela que nous les invitons à porter leur masque et faire leur vaccination de rappel", a-t-il continué.

Puis de se défendre des critiques estimant que la fin du pass vaccinal et de l'obligation du port du masque ont été des mesures électoralistes : " Notre seule boussole a toujours été la sécurité et la santé des Français. Si un nouveau variant nous menaçait, nous agirions immédiatement, élection présidentielle ou pas !"

"Beaucoup de nos voisins allègent leurs mesures comme nous, et ceux comme l’Italie qui conservent le pass vaccinal ne sont pas plus épargnés que nous", a souligné Olivier Véran.

Selon lui, "BA.2, comme Omicron, parce qu’il est très contagieux, déjoue partiellement les mesures classiques de freinage". Ainsi, le ministre a estimé qu'"il n’y a pas lieu d’imposer à toute la population française des restrictions vécues par beaucoup comme excessives au regard de la dangerosité actuelle."

Baisse du nombre d'hospitalisations

Selon les chiffres publiés dimanche 20 mars par les autorités sanitaires, le nombre moyen de cas positifs au Covid-19, calculé sur une semaine, continue de progresser en France.

Le nombre de nouveaux cas recensés est de 81.283. La moyenne quotidienne sur sept jours, qui lisse les à-coups journaliers, est en hausse : elle s'établit à 89.002 contre 86.022 samedi et 65.251 il y a une semaine.

Dans le même temps, le nombre de personnes hospitalisées pour Covid-19 continue de décroître sur une semaine, et la pression continue de s'alléger un peu dans les services de réanimation .

La maladie a emporté 27 personnes en 24 heures dans les hôpitaux pour un bilan total de 140.933 décès en France depuis le début de la pandémie il y a plus de deux ans.

Côté vaccination, 54,27 millions de personnes au total ont reçu au moins une injection (80,5% de la population totale), 53,35 millions ont un schéma vaccinal complet (79,1%) et 39,40 millions ont reçu une dose de rappel.

La France a considérablement allégé les mesures sanitaires , et désormais toute personne peut accéder aux cinémas, théâtres, restaurants... sans justifier d'un pass vaccinal. Le masque n'est également plus obligatoire dans les commerces, écoles et lieux de culture et de loisirs.