Covid-19 : malgré les lenteurs, 15 à 20 millions de Français seront vaccinés mi-2021, promet un député LREM

Alors que les critiques se multiplient sur la lenteur du déploiement de la campagne vaccinale contre le Covid-19, l'objectif de 15 à 20 millions de Français vaccinés à la fin du premier semestre sera tenu, a assuré jeudi 31 décembre le député LREM Roland Lescure.

À l'unisson du gouvernement, le député de la majorité a assumé sur France 2 ce lancement qui se fait "lentement" : il permet selon lui de "s'assurer que la chaîne logistique est bien rodée" et de "rassurer tout le monde" sur l'innocuité des vaccins, alors que la défiance est particulièrement forte en France.

"Ce qu'il ne faut pas rater, c'est la montée en puissance. On est rentré dans un marathon : on ne juge pas de la qualité d'un marathon après 1 km de course. Dès la semaine prochaine on va accélérer, fin janvier début février des centaines de milliers de Français seront vaccinés ", a-t-il assuré. "L'objectif de 15 à 20 millions de Français vaccinés au premier semestre, non seulement c'est tenable mais on va le tenir", a ajouté Roland Lescure, par ailleurs président de la commission des Affaires économiques de l'assemblée nationale.

"Fausse querelle"

Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a assuré mercredi que l'objectif de vacciner un million de personnes à risques d'ici la fin février "sera tenu", et le professeur Alain Fischer, le "monsieur vaccin" nommé par le gouvernement, a qualifié les critiques de "fausse querelle" en invitant à se projeter "dans quelques semaines" pour juger des avancées.

"Nous n'avons pas pris de retard" par rapport au plan prévu et la campagne va "accélérer", a insisté le secrétaire d'État chargé des Affaires européennes Clément Beaune jeudi sur LCI , en assurant qu'"il n'y a pas de pénurie de doses": la France en a "reçu le même nombre proportionnellement à la population que l'Allemagne donc il n'y a aucun décrochage".

Ces derniers jours, les critiques ont fusé contre le gouvernement alors que l'Allemagne a déjà vacciné 78.000 personnes, l'Italie 8.300 et la France moins de 200. Le président des députés LR Damien Abad et le député LR Eric Ciotti ont demandé mercredi l'audition en "urgence" du ministre de la Santé Olivier Véran sur la stratégie de vaccination de la France qui fait à leurs yeux "figure de bonnet d'âne" en Europe.

À gauche, Valérie Rabault, présidente du groupe PS à l'Assemblée nationale, a réclamé dans un entretien à L'Obs mercredi que le gouvernement publie "dans le point sanitaire quotidien le nombre de vaccinations effectuées par département", une "transparence indispensable". Elle appelle aussi à faire vacciner "davantage de soignants plus rapidement", et à mettre en place une stratégie de communication donnant une "vision positive" de la vaccination.