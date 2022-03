Covid-19 : les vaccins adaptés à Omicron ne seront pas disponibles dans l'UE avant "l'automne", selon Berlin

Le ministre de la Santé allemand estime qu'en attendant, il faut administrer une quatrième dose pour les plus de 60 ans.

Selon Berlin, il ne faut pas attendre les nouveaux vaccins pour lancer la campagne de la 4e dose. ( AFP / CLEMENT MAHOUDEAU )

À nouveau variant du Covid-19, nouveau vaccin. Mais selon le ministre allemand de la Santé, Karl Lauterbach, les sérums adaptés à Omicron ne seront pas disponibles dans l'UE "avant l'automne".

Le ministre a indiqué qu'"à sa connaissance", le développement de ces vaccins était "retardé" . "Je ne m'attends donc pas à ce que les nouveaux vaccins adaptés (aux variants du Covid-19) soient disponibles avant l'automne", a-t-il déclaré, ajoutant que "septembre pourrait être un mois cible".

"C'est pourquoi il est très important que nous n'attendions pas l'arrivée des nouveaux vaccins adaptés pour procéder à la quatrième vaccination" , a-t-il dit.

Une 4e dose pour les plus de 60 ans ?

L'Allemagne recommande actuellement une nouvelle dose de rappel (une quatrième dose pour ceux ayant reçu un vaccin anti-Covid en deux doses) pour les plus de 70 ans, les personnes particulièrement vulnérables et les personnels de santé. Le ministre allemand souhaite une recommandation du régulateur européen pour une "quatrième dose de vaccin chez les personnes de plus de 60 ans", soulignant que selon des données israéliennes, elle permet de réduire la mortalité de 80%.

L'Agence européenne des médicaments (EMA) avait indiqué le 17 mars que les données disponibles ne permettaient pas encore de recommander une nouvelle dose de rappel des vaccins anti-Covid à l'ensemble de la population.

En février, Ugur Sahin, le PDG et cofondateur du laboratoire allemand BioNTech, à l'origine du premier vaccin à ARNm contre le Covid-19, développé avec Pfizer, avait déclaré que le sérum adapté au variant Omicron pourrait être livré en avril ou mai. Moderna avait indiqué en janvier que le sien pourrait faire l'objet d'une approbation "quelque part au niveau de l'été".

Avant d'être mis sur le marché dans l'UE, les vaccins doivent être approuvés par l'EMA.