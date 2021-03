Covid-19 : les vacances d'été ne seront "pas complètement normales", prévient Jean Castex

S'il espère que grâce à la vaccination, "on aura retrouvé une partie de notre liberté", le Premier ministre a prévenu dimanche sur Twitch que les vacances d'été 2021 ne seraient "pas complètement normales".

Le Premier ministre Jean Castex à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière de Paris, le 12 mars 2021. ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Après un an de crise du Covid-19, le retour à la vie normale n'est pas pour tout de suite. Si Emmanuel Macron et le ministre de la Santé Olivier Véran espère un "retour à la vie plus normale" à la mi-avril, le Premier ministre Jean Castex a estimé de son côté que les vacances d'été ne seraient pas "complètement normale".

Invité de Samuel Etienne sur la plateforme de fans de jeux vidéo Twitch dimanche 14 mars, le chef du gouvernement était en effet interrogé à ce sujet par un internaute. "J'espère bien", lui a répondu Jean Castex, tout en tempérant son propos, estimant qu'il ne s'agirait "sûrement" pas de vacances "complètement normales".

Le vaccin comme issue

L'an dernier, les vacances d'été avaient été la bouffée d'air frais des Français, après un printemps confiné très strictement. Y a-t-il eu un relâchement ? "Un peu", a reconnu Jean Castex. "En même temps, je ne suis pas ici pour distribuer les bons et les mauvais points", a-t-il ajouté.

"Ce qui s'est passé était un peu compréhensible. La différence, je l'espère, entre l'été 2021 qui s'annonce et l'été 2020, c'est qu'on aura vacciné, et donc à ce moment-là, on aura retrouvé une partie de notre liberté" , a ajouté le chef du gouvernement.

Concernant le "passeport vert" voulu par l'Union européenne, Jean Castex a affirmé que la France apportait "toute sa contribution" à la Commission européenne qui vise une entrée en service de ce certificat sanitaire pour faciliter les voyages au sein de l'UE avant les vacances d'été. Mais, a-t-il ajouté, "il faut quand même se donner toutes les garanties de sécurité sanitaire, les garanties éthiques aussi. Il ne faut pas faire de la discrimination, à partir d'un passeport" , a-t-il souligné.

La France s'est jusqu'à présent montrée réticente à ce type de passeport vaccinal, estimant qu'il était trop tôt alors que seule une minorité de personnes a accès au vaccin.

Reconfinement de l'Île-de-France ?

A l'heure actuelle, la situation sanitaire est très incertaine à cause d'une reprise de l'épidémie et une augmentation des hospitalisations en réanimation, notamment en Île-de-France qui regroupe plus d'un quart des cas grave.

A propos d'un possible reconfinement de la région parisienne, Jean Castex a répondu que "chaque jour qui passe est un jour de gagné pour éviter ce confinement, mais s'il est nécessaire, comme on l'a fait ailleurs, comme on l'a fait avant, nous y procéderons".

"Il n'est pas exclu mais il faut qu'on utilise toutes les armes à notre disposition pour éviter le reconfinement compte tenu des conséquences qu'il a pour la population", a-t-il insisté. "La fermeture des écoles, c'est la dernière extrémité", a répété le chef du gouvernement.