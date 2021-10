Covid-19 : les trois quarts des salariés ne veulent plus du masque en entreprise

SONDAGE. Une étude Ipsos-Sopra Steria pour Le Parisien-Aujourd’hui en France révèle que les salariés se sentent en sécurité au bureau face à l'épidémie de Covid-19.

(Illustration) ( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

Alors qu'à partir de lundi 4 octobre, les élèves de primaire de 47 départements ne sont plus tenus de porter de masques en classe , les salariés commencent également à s'impatienter. Selon un sondage Ipsos-Sopra Steria pour Le Parisien-Aujourd’hui en France *, 74% des salariés (80 % de cadres, 79 % d'ouvriers, 69 % d'employés) se disent prêts à enlever le masque au bureau. A l'inverse, 8 % y sont "totalement opposés" et 18 % "plutôt opposés".

Une demande qui illustre le sentiment de sécurité des salariés. 80% des actifs interrogés se disent en effet se disent ainsi "rassurés" , dont 31% "tout à fait rassuré", quand ils se rendent sur le lieu de travail. "La peur a considérablement reflué depuis le début de la pandémie, et plus elle baisse, plus la lassitude s’installe à l’égard d’un certain nombre de restrictions", souligne Brice Teinturier, directeur général délégué d’Ipsos France.

Dans ce contexte, les deux tiers des sondés (67%) se disent favorables à la généralisation du pass sanitaire en entreprise . À l'heure actuelle, seuls les salariés en contact avec le public sont obligés de présenter leur pass sanitaire. "On est dans la logique de ce qu’avait déclaré Emmanuel Macron en juillet dernier : ce n’est pas aux vaccinés de supporter les contraintes créées par ceux qui s’y opposent", explique Brice Teinturier.

Par ailleurs, 67% des actifs interrogés se disent également pour la vaccination obligatoire de tous les salariés (77 % chez les cadres contre 60 % chez les ouvriers).

L'entreprise plébiscitée

Cette enquête révèle par ailleurs que l'entreprise s'est montrée à la hauteur lors de cette crise : 93 % jugent que leur direction a fait ce qui était possible pour préserver l’activité et 83 % pensent qu’elle a protégé les travailleurs. "Ce n’était pas gagné d’avance, mais les chiffres les montrent comme un rempart protecteur. Alors qu’on aurait pu avoir une pandémie porteuse de destructions colossales, le défi a été relevé, même s’il l’a été dans la douleur", estime Brice Teinturier.

En effet, 43 % des actifs juge que leur charge de travail s’est accrue avec la crise (52% chez les encadrants et 54% des agents du secteur public). Et plus de la moitié (57%) pensent que ces efforts n'ont pas été assez récompensés.

* Enquête réalisée par Ipsos-Sopra Steria pour Le Parisien-Aujourd’hui en France du 28 au 30 septembre 2021, par Internet, auprès de 1.118 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population française active âgée de plus de 16 ans.