Covid-19 : "les transports ne sont pas des lieux de propagation particuliers", affirme Jean-Baptiste Djebbari

Au départ d'un TGV Gare de Lyon à Paris. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Alors que le pass sanitaire sera obligatoire pour les voyages longue distance dès le 9 août, le ministre délégué chargé des Transports Jean-Baptiste Djebbari a tenu à rassurer les Français : "les transports, y compris les transports longue distance, ne sont pas des lieux de propagation du virus particuliers." "Nous constatons qu'avec le nettoyage, la désinfection, le port du masque obligatoire dans les transports - qui restera l'un des socles de notre action -, le protocole sanitaire est efficace", a insisté le ministre, lundi 2 août sur CNews .

"Nous tenons sur deux pieds : un, le pass sanitaire, pour inciter à la vaccination, et deux, le protocole sanitaire dans les transports, qui je crois pouvoir dire, a fait la preuve de son efficacité", a-t-il souligné. "On a voulu que, pendant l'été, les Français puissent prendre le train et l'avion en sécurité, et que ça les incite à la vaccination", a-t-il expliqué.

Cette obligation du pass sanitaire, attestant d'une vaccination complète, d'un test Covid-19 négatif ou d'un rétablissement de la maladie, concerne notamment les vols intérieurs, les trajets en TGV, Intercités et trains de nuit, et les trajets en car inter-régionaux.